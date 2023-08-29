Bayrampaşa'daki bıçaklı saldırganı bacağından vuran polisin açığa alındığı iddiasını Vali Gül yalanladı: Başarı belgesiyle ödüllendirildi

İstanbul Valisi Davut Gül vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vuran polisin açığa alındığı haberini yalanladı.
Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesinde bir saldırgan, elindeki bıçakla otobüs durağındaki vatandaşların üzerine yürüdü. Saldırıya uğrayan vatandaşlar, o sırada göreve giden polis memuru E.A'dan yardım talep etti. V.L. isimli saldırgan, polis olduğunu belirtip kendisini uyaran E.A'nın uyarılarını dikkate almayarak ona da saldırı girişiminde bulundu.
Polis memuru, vatandaşın ve kendisinin canına kasteden saldırganı ayak bileğinden vurarak etkisiz hale getirdi.
Polisin açığa alındığı öne sürüldü
Olaya ait görüntülerin basında yer almasının ardından, polis memurunun açığa alındığı öne sürüldü.
Vali Gül'ün açıklamasının ardından Haskoloğlu'nun paylaşımını kaldırdığı görüldü.