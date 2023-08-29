Bayrampaşa'daki bıçaklı saldırganı bacağından vuran polisin açığa alındığı iddiasını Vali Gül yalanladı: Başarı belgesiyle ödüllendirildi

Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesinde bir saldırgan, elindeki bıçakla otobüs durağındaki vatandaşların üzerine yürüdü. Saldırıya uğrayan vatandaşlar, o sırada göreve giden polis memuru E.A'dan yardım talep etti. V.L. isimli saldırgan, polis olduğunu belirtip kendisini uyaran E.A'nın uyarılarını dikkate almayarak ona da saldırı girişiminde bulundu. Polis memuru, vatandaşın ve kendisinin canına kasteden saldırganı ayak bileğinden vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.