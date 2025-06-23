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Belediye yapmayınca iş vatandaşa düştü: Marmarisli gönüllülerden koy temizliği

Belediye yapmayınca iş vatandaşa düştü: Marmarisli gönüllülerden koy temizliği

14:1723/06/2025, Pazartesi
IHA
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Belediye yapmayınca iş vatandaşa düştü: Marmarisli gönüllülerden koy temizliği
Belediye yapmayınca iş vatandaşa düştü: Marmarisli gönüllülerden koy temizliği

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gönüllülerce temizlik harekâtı başlatıldı. Marmaris'te ki çevre derneklerince bir araya gelinip yapılan koy temizliğinde kilolarca çöp toplandı.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ile Marmaris Çevre Kulübü'nün iş birliğinde düzenlenen çevre temizliği etkinliği 22 Haziran Pazar günü "İçmeler'in Koy ve Adalarını Temizliyoruz" sloganıyla başlatıldı. İçmeler Limanı'ndan iki adet tur teknesi ile çıkış yapan çevre etkinliğinde yaklaşık 75 gönüllü, teknelerle koylara ve çevredeki adalara ulaşarak doğaya bırakılan atıkları topladı.


Etkinliğe Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği olmak üzere birçok kurum destek verirken gönüllüler "en büyük destek çevreye çöp atmamaktır" mesajı verdi.


İçmeler Mahalle Muhtarı ve Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, "Etkinliğimiz çok iyi geçti. Yaklaşık 75 kişi katılım sağladı. Marmaris'imizin İçmeler Mahallesi'nde bulunan koyları temizledik. Umuyorum ki bu alanlar bir daha aynı duruma gelmez. Bu nedenle herkesi çevresine karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Katılan herkese teşekkür ederim" diyerek bu tür etkinliklerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.


Yaklaşık 5 saat koylardaki çöpleri toplayan gönüllüler topladıkları onlarca çöp torbasını kıyıya getirerek belediyenin çöp aracına teslim etti.




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