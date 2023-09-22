Belediyeyi batakhaneye çevirmişti: CHP'li başkana 'Rüşvet'ten 5,5 yıl hapis

Belediyede rüşvet ve usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı CHP'li Ender Sevinç, 2021 Aralık'ta 'Rüşvet' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklandı. Mahkeme, Ender Sevinç'i, 'Rüşvet almak' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Görevden uzaklaştırılmıştı

Görevden uzaklaştırılan ve 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenen Sevinç, geçen yılın kasım ayındaki duruşmada tahliye edildi. Sevinç ile birlikte toplam 11 kişinin yargılandığı davaya, bugün Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuksuz sanıklardan Tolga Ö. ve Hakan Y.'nin hazır bulunduğu duruşmaya, diğer sanıklar katılmadı. Duruşmada son savunmasını yapan sanıklardan esnaf Tolga Ö., banka hesaplarındaki hareketliliğinin ticari faaliyetlerden kaynaklandığını söyledi. Hiç kimseden rüşvet alıp vermediğini, aracılık yapmadığını söyleyen Tolga Ö., beraatini talep etti.





Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Ender Sevinç'i, 'Rüşvet almak' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Tolga Ö., 'Rüşvete aracılık etme' suçundan 4 yıl 2 ay, Yunis D. ve Hasan G.'ye, 'Rüşvet vermek' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası alan Ender Sevinç, Tolga Ö., Yunis D. ve Hasan G. hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına hükmedildi. Sanıklardan İl Genel Meclis Üyesi Cem T.'nin de aralarında olduğu Hakan Y., Barış Y., Mustafa Y., Cavit Ö., Fazlı M. ve Ferhat K. ise beraat etti.

Ne olmuştu?

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.





Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlatmış, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında da arama yapan jandarma, evraka el koydu.

Cinsel taciz suçundan da yargılanıyor

Evli ve iki çocuk babası Belediye Başkanı Sevinç hakkında taciz ve sarkıntılıklarından bunalan 4 mağdur kadının şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunca "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açılmıştı.











