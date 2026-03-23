Bingöl’de otomobil ata çarptı: Dört kişi yaralandı

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Ağaçeli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FK 6228 plakalı otomobil aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpışmanın etkisiyle at telef olurken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.