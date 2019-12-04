Bloke ederiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO’nun kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle 3-4 Aralık’ta düzenlenecek ve ittifakın ittifaka yönelik bakış konusunda önemli mesajlar verdi:

Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO’nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Bu çerçevede müttefiklerimizden ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.

İLKELİ TAVIR BEKLİYORUZ

Türkiye terörle mücadele ve göç akınlarının önlenmesi bağlamında kritik roller üstlenen bir ülke. Ülkemiz bu vasfıyla da aslında NATO’nun vazgeçilmez bir ortağıdır. Müttefiklerimizden terör karşısında ilkeli bir tavır göstermelerini isteyeceğiz. DEAŞ ile Suriye’de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz. Bu samimi çabalarımızın karşılığını biz de müttefiklerimizden bekliyoruz. Terörle mücadelesinde ülkemize amasız, fakatsız destek verilmesini istiyoruz.

YERİMİZ VE DURUŞUMUZ BELLİ

Londra toplantısı, sembolik anlamının ötesinde ittifakın 2020’li yıllara kendini uyarlamasının da ilk adımı olacaktır. Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO’ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir. 1952’den bu yana yaptığımız katkılar, Türkiye’nin NATO’daki vazgeçilmez konumunu gayet net gösteriyor. Ülkemiz ile ilgili kötü niyetli tartışmaları, nazarıdikkate almadık, almıyoruz.

HER TÜRLÜ ADIMIN KARŞISINDA OLURUZ

“NATO’ya üye ülkelerden bazılarının YPG’yi tehdit olarak görmemesi) Gündeme gelecek olursa tavrımız yine odur. Değişen bir şey yoktur. Bizim terör örgütü olarak tanıdıklarımızı NATO tanımıyorsa kusura bakmasınlar. Biz yine onları terör örgütü olarak tanımaya devam edeceğiz. Ama bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO’daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz.

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OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Dörtlü Zirve’ye katılmak üzere Downing Street’e geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye katılmak üzere 10 Downing Street'e geldi. Zirve'de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak. BiP'te paylaş

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Gerekirse yeni ihaleye gideriz

Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etmesine ilişkin bir soruya, “Her şeyden önce bu erteleme talebi ilk defa önümüze gelmiyor. Daha önce de bu talep geldi ve bu ertelemeler yapıldı. Ne yazık ki yüklenici firmalar buralardaki filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler ve şimdi yeniden bir süre uzatımı talebinde bulunuyorlar” şeklinde cevap verdi. Erdoğan, havayı kirleten, insanların temiz hava solumasına fırsat vermeyen bu tür kuruluşları ilanihaye çalıştıramayacaklarının altını çizerek, şöyle konuştu: “Siz çok daha fazla para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Onun için de şu anda bu yıl sonu itibarıyla zaten süre doluyor. Bu yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bilemem. ‘2022 sonuna kadar bu işe fırsat verelim, buna imkan verelim’, böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi. Çünkü bir tarafta halkım var, bir tarafta da buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar, biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden bir ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur. Veyahut da bu bölgeye süratle bizim zaten doğalgaz noktasında bir sıkıntımız yok, hemen oraya doğalgazı getirebiliriz ve doğalgazla da buradaki enerji ihtiyacımızı gideririz.”

Öksüz belki karga tulumba getirilebilir

FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz ile ilgili soruya Erdoğan, “Bu haddini, kendini bilmez malum kişi ne yazık ki gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından koruma altında. Bakıyorsunuz çok farklı ülkelere, diyelim ki Belçika’ya kaçıyor orada, oradan işte Almanya’ya geçiyor Almanya’da vesaire... Şu anda ona benzer yüzlerce, binlerce FETÖ’cü terörist buralarda yaşıyor. Biz, bunların hepsini adreslerini vererek istedik. Buna rağmen buraların yönetimleri maalesef bu FETÖ’cü teröristleri bize bugüne kadar teslim etmediler. Edenler yok mu? Edenler de var. Onları da zaten edildiği zaman açıklamasını yapıyoruz, ‘işte filanca ülke, filanca teröristi bize iade etti’ diyoruz ama şu anda bununla ilgili böyle bir durum yok. Burada İçişleri Bakanlığımız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi o ayrı bir konu. Onu da zaman içerisinde görürüz” karşılığını verdi.

Egemenlik tartışılmaz

Erdoğan, Libya ile Akdeniz’de imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasına gelen tepkilere “egemenlik hakkı” ile cevap verdi. Erdoğan, “Bu Libya’nın, Türkiye’nin egemenlik hakkıdır, bu egemenlik hakkını biz sizinle tartışmayız; bunu kendilerine çok açıkça söyleyeceğiz” dedi. Anlaşmaya karşı Yunanistan’ın girişimleri konusunda ise Erdoğan, şu yanıtı verdi:

“Yunanistan adımlarını atabilir. Bizim de tabii adım atma hakkımız saklıdır, biz de adımlarımızı atarız. Gereği neyse, gereğini de anında yaparız. Ve bu konuyla ilgili olarak, yani şu anda büyük ihtimalle, onu da görüyorum; Libya, belki büyükelçisini dahi çekebilir. Dün aldığım bir haberle de Yunanistan Başbakanı Londra’da bizimle bir görüşme talebinde bulundu. Orada kendisiyle de görüşme zemininde bunların hepsini konuşacağız. Fakat şunu bilmenizi istiyorum, bütün milleti bunu da bilsin. Yani Yunanistan, Mısır, öbür tarafta yani şu an itibariyle Güney Kıbrıs, böyle bir üçlü çalışmayı yapmaları bizim Libya ile ilgili attığımız adımı asla etkilemez. Çünkü biz Libya ile bu noktada yazılı anlaşmamızı yaptık, imzayı attık ve şimdi de Meclisimize gelecek ve inanıyorum ki bu kahir ekseriyetle geçecektir.“



