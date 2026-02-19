BM: Batı Şeria'nın fiili olarak kademeli şekilde ilhakına tanık oluyoruz

Yeni Şafak
BM Siyasi İşlerde Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.
Birleşmiş Milletler Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, “Batı Şeria'nın fiili olarak kademeli şekilde ilhakına tanık oluyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerde Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ‘Orta Doğu'da Durum’ başlığıyla Filistin konusu ile ilgili toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Yıllarca süren yıkıcı çatışmalar ve büyük insan acılarından sonra Orta Doğu için bölgenin farklı yöne doğru ilerlemesine imkan sağlayabilecek bir fırsat bulunduğunu kaydeden DiCarlo, “Şimdi kolektif çabalarımız, Gazze'deki ateşkesi sağlamlaştırmalı ve halkın çektiği acıları hafifletmeli” ifadelerini kullandı.

Di Carlo, ateşkese rağmen Gazze nüfusunun son derece zorlu yaşam koşullarına katlanmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Gazze'deki insani yardım operasyonları kısıtlamalar altında sürüyor. Barınma malzemeleri, eğitim malzemeleri ve tıbbi ekipman gibi diğer malzemelerin girişinin acilen artırılması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin şiddetine ve İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki tek taraflı arazi kayıt süreci kararına değinen Di Carlo, “Batı Şeria'nın fiili olarak kademeli bir şekilde ilhakına tanık oluyoruz. ABD öncülüğündeki Kapsamlı Plan, işgal altındaki Batı Şeria'daki tehlikeli gidişatı tersine çevirmek ve gerilimi azaltmak için acil eylemlerle birlikte tam olarak uygulanmalıdır” diye konuştu.



