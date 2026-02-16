Yeni Şafak
Guterres'ten 'Batı Şeria'da arazi kayıt işlemleri' çıkışı: İsrail'in kararını kınadı

22:3416/02/2026, Pazartesi
AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da arazi kayıt işlemlerini yeniden başlatmasını kınadı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane​​​​​​​ Dujarric, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının devam etmesi yasa dışı ve hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerini yeniden başlatan Tel Aviv hükümetini kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane​​​​​​​ Dujarric, günlük basın toplantısında, İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği hak ihlalleri konusunda gazetecileri bilgilendirdi.

Dujarric,
"Genel Sekreter'in (Guterres), İsrail hükümetinin 15 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerine yeniden başlama kararını kınadığını söyleyebilirim."
dedi.

"Yasa dışı hukuka aykırı"

Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerinin yeniden başlatılmasının Filistinlilerin mülklerinden mahrum kalmasına yol açabileceği ve bölgedeki topraklar üzerindeki İsrail kontrolünü genişletme riskini taşıdığı uyarısında bulunan Dujarric,
"İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının devam etmesi de dahil bu tür önlemler, yalnızca istikrarı bozmakla kalmaz, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı tarafından da hatırlatıldığı üzere, yasa dışı ve hukuka aykırıdır."
diye konuştu.

Dujarric, İsrail hükümetini bu kararı iptal etmeye çağırdı

Guterres'in
"sahadaki mevcut gidişatın"
iki devletli çözüm umutlarını aşındırdığı uyarısını yineleyen Dujarric, ayrıca Genel Sekreter'in Doğu Kudüs ve bunlarla ilişkili rejim de dahil işgal altında bulunan Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşimlerinin de
"yasal geçerliliğinin olmadığı"
yönündeki görüşlerini paylaştı.
İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki Oslo Anlaşmaları'na göre C Bölgesi, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini kapsıyor. Tel Aviv yönetiminin bu konuda aldığı son karar, C Bölgesi'ndeki toprakların
"devlet mülkü"
olarak kaydedilmesinin önünü açıyor.


#Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres
#Batı Şeria
#Oslo Anlaşmaları
