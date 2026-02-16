Yeni Şafak
NBA yıldızından Gazze mesajı: Giydiği tişört gündem oldu

10:1816/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
AA
Müslüman basketbolcu Kyrie Irving (sağda), Filistin'in sesini tüm dünyaya duyuruyor.
Müslüman basketbolcu Kyrie Irving (sağda), Filistin'in sesini tüm dünyaya duyuruyor.

Dallas Mavericks forması giyen ABD'li basketbolcu Kyrie Irving, NBA All-Star maçında Gazze'de öldürülen gazetecilere destek mesajı içeren bir tişörtle görüntülendi.

ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen All-Star etkinliğini tribünden takip eden Irving’in giydiği tişört sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


NBA All-Star maçını izleyen Irving'in üzerinde "Press (Basın)" yazılı tişörtü giydiği görünürken tişörtün iç kısmında ise "Dünyaya gerçekleri gösteren Gazze'deki sevgili gazetecilerimize ithaf edilmiştir" ifadesi yer aldı.


Daha önce Gazze ve Filistin'e desteğiyle gündeme gelen 33 yaşındaki yıldız, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için bir basın toplantısında kefiye takmıştı.




#NBA
#Gazze
#Kyrie Irving
