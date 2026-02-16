Yeni Şafak
Netanyahu'nun sekreterinden Hamas'a saldırı iddiası: Trump silah teslimi için süre verdi

İsrail basınına göre, Başbakan Netanyahu'nun Kabine Sekreteri Yossi Fuchs, katıldığı bir konferansta Gazze'de Hamas'ın silahlandırılmasına ilişkin iddialarda bulundu. Fucks, ABD Başbakanı Donald Trump'ın Hamas'a silahları teslim etmesi için 60 gün tanıdığını, aksi halde saldırıların yeniden başlayacağını ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kabine Sekreteri Yossi Fuchs, Hamas'a silahsızlanma için 60 gün süre tanındığını, bu sürede silahsızlanmanın tamamlanmaması halinde İsrail'in Gazze'deki saldırılara yeniden başlayacağını ileri sürdü.

İsrail basınına göre, Kudüs'te düzenlen bir konferansta konuşan Fuchs, Gazze'de Hamas'ın silahsızlanması konusunda iddialarda bulundu.

Netanyahu'nun sekreteri, ABD Başbakanı Donald Trump'ın Hamas'a silahsızlanma için 60 gün süre tanıdığını ve kendilerinin de bunu saygıyla karşıladığını ileri sürerek
"Hamas'ın tüfekler de dahil tüm silahlarını teslim etmek zorunda kalacağını"
savundu.

Saldırıların yeniden başlayacağı tehditi

Fuchs, Hamas'ın bu süre zarfında silahlanmayı tamamlamaması durumunda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayacağı tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaptıkları son görüşmenin ardından, Hamas'a silahsızlanma için 60 gün süre verilmesi konusunda anlaştıkları iddia edilmiş, ancak Fuchs'tan önce hiçbir yetkili bu konuda kesinleşmiş bir plan olduğunu belirtmemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün bir konferansta yaptığı konuşmada Gazze'de ağır silah bulunmadığını itiraf ederek en önemli silahların tüfekler olduğunu ve Hamas'ın bunların tamamını teslim etmesi gerektiğini savunmuştu.



