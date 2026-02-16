Netanyahu'nun sekreterinden Hamas'a saldırı iddiası: Trump silah teslimi için süre verdi

Netanyahu'nun sekreteri, ABD Başbakanı Donald Trump'ın Hamas'a silahsızlanma için 60 gün süre tanıdığını ve kendilerinin de bunu saygıyla karşıladığını ileri sürerek

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaptıkları son görüşmenin ardından, Hamas'a silahsızlanma için 60 gün süre verilmesi konusunda anlaştıkları iddia edilmiş, ancak Fuchs'tan önce hiçbir yetkili bu konuda kesinleşmiş bir plan olduğunu belirtmemişti.