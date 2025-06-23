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Bodrum katta çıkan yangın paniğe neden oldu: 5 kişi dumandan etkilendi

Bodrum katta çıkan yangın paniğe neden oldu: 5 kişi dumandan etkilendi

16:2323/06/2025, Pazartesi
IHA
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Yangın söndürülürken, çıkış sebebi için inceleme sürüyor.
Yangın söndürülürken, çıkış sebebi için inceleme sürüyor.

Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Üst katlara kadar yayılan duman nedeniyle 5 kişi dumandan etkilendi.

Sivas'ta 3 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yoğun duman, üst katlarda oturan vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Apartmandan çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Dumandan etkilenen 5 vatandaş ambulansta tedavi edildi.




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