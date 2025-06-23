Bodrum katta çıkan yangın paniğe neden oldu: 5 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta 3 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yoğun duman, üst katlarda oturan vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Apartmandan çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.