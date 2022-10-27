Gündem Boğaziçi Üniversitesinden Tolga Sütlü açıklaması Çalışmalarını parlatmak için hastaların ölümünü gizledi
İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesi'nden 'Tolga Sütlü' açıklaması: Çalışmalarını parlatmak için hastaların ölümünü gizledi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Dr. Öğr. Üyesi Tolga Sütlü’nün üniversiteden uzaklaştırıldığı yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, Sütlü'nün gerçekleştirdiği bilimsel bir çalışma neticesinde bazı hastaların hayatını kaybettiği ancak Sütlü tarafından yazılan makalede 'hastaların iyileştiğinin' ifade edildiği belirtildi. Sütlü'nün görev süresinin zaten sona erdiği ifade edilirken, "Sütlü’nün üniversitemizde göreve devam etmesi uygun görülmemiştir." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesinden Tolga Sütlü açıklaması: Çalışmalarını parlatmak için hastaların ölümünü gizledi
Tolga Sütlü.

Yapay organ nakli vaadiyle akademiyi ve hastaları dolandıran İtalyan cerrah Paolo Macchiarini’nin proje ortağı ve TİP vekili Sera Kadıgil Sütlü’nün eşi Tolga Sütlü, Boğaziçi Üniversitesi'nden uzaklaştırıldığını öne sürdü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Sütlü'nün basında yer alan beyanlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

SORUŞTURMADA KUSURLU BULUNDUĞUNU JÜRİYE BEYAN ETMEDİ

Yapılan açıklamada "2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne öğretim üyesi olarak ataması yapılan Dr. Öğr. Üyesi Tolga Sütlü'nün, atama sürecinde jüriye ibraz ettiği özgeçmiş ile bilimsel yayınlarını içeren başvuru dosyasında; 2011 yılında yayımlanan “Tracheobronchial transplantation with a stem-cell-seeded bioartificial nanocomposite: a proof-of-concept study” başlıklı makalesinin etik ihlalden dolayı geri çekilmiş olduğu, bu makale dolayısıyla soruşturma geçirdiği, soruşturma sonucunda kusurlu bulunduğu bilgisi beyan edilmemiştir." denildi.

Üniversitenin yetkili kurul ve makamları ile jüri üyelerinin bu durumdan haberdar olmadan başvuruyu değerlendirdiğinin belirtildiği açıklamada, bu durumun ilk atamayı hukuken sakatladığı ifade edildi.

HASTALARIN ÖLÜMÜNÜ GİZLEMİŞ

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

  • "Bu gerekçeyle, kanun gereği görev süresi kendiliğinden sona eren Tolga Sütlü’nün yeniden atanması; Boğaziçi Üniversitesinin kurumsal saygınlığı, bilimsel güvenilirliği ve bilimsel etik anlayışı gereğince uygun bulunmamıştır.
  • Geri çekilen çalışmanın insan sağlığı ve insan yaşamı üzerinde doğurduğu/doğurabileceği olumsuz neticeler, makalede hastaların iyileştiği ifade edilirken makale konusu olan çalışma neticesinde hastaların durumunun gerçekte kötüleşmesi ve ölümü dikkate alınarak, Tolga Sütlü’nün Üniversitemizde göreve devam etmesi uygun görülmemiştir."

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