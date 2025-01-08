Bölgenin ihtiyacı refah ve istikrar: Suriye’nin geleceğinde teröre yer yok

Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarında kilidi kapatan Türkiye, hem Bağdat yönetimi hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile iş birliği yaparak Irak'ta da terörü bitirmek istiyor. Bu kapsamda Ankara dün önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Barzani'nin ilk durağı Dışişleri Resmi Konutu’ydu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barzani'yi kabul etti.

ANA GÜNDEM TERÖR

Barzani'nin ikinci durağı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Barzani'yi kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren zirvenin en önemli gündem başlığı terörle mücadele oldu. Kendi sınırları içerisinde terör örgütünü temizleyen Türkiye'nin sınır güvenliği için yaptığı sınır ötesi operasyonlar görüşmenin gündemindeydi. Pençe Kilit operasyonlarıyla Irak sınırında kilidi kapatan Türkiye, Irak'ta da terör varlığını yok etmek istiyor.

IKBY DE PKK’DAN RAHATSIZ

Son dönemlerde terör örgütünden rahatsızlığını dile getiren ve örgütü 'yasaklı' ilan eden Bağdat yönetiminin yanı sıra Erbil yönetiminin de rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de “PKK bizim için de büyük bir sorundur. PKK Kürt bölgesinin kurum ve kuruluşlarına hiç saygı duymuyor. Türkiye PKK'ya karşı mücadele ediyor, bize karşı değil. PKK'nın varlığı bu durumun nedenidir” ifadelerini kullanmıştı.

KARARLI ADIMLAR ATIN

Zirvede Irak'ın terör örgütünden rahatsız olmasının memnuniyet verici olduğu Erbil yönetimine iletildi. IKBY Bölgesi'nden de terörle mücadelede PKK'ya yönelik kararlı adımlar atması istendi. Bağdat hükümetiyle imzalanan mutabakat zaptının IKBY bölgesini de kapsadığı ifade edildi.

Zirvede terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra iki ülkenin de sınır komşusu olan Suriye'deki son durum ele alındı. Önümüzdeki dönemde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Şam'a bir ziyaret yapması bekleniyor. IKBY'nin Şam ziyareti öncesi Ankara'ya yaptığı ziyaretin önemine dikkat çekiliyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını her fırsatta savunuyor. Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bölücü örgüt ve Suriye’deki uzantıları için çemberin daraldığını belirterek “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajını veren Erdoğan dün de Suriye’deki duruma dikkat çekti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler ışığında Türkiye'nin Irak'ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini belirtti. Türkiye’nin Suriye'deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini kaydeden Erdoğan, yeni Suriye’nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti.

Süleymaniye uyarısı

PKK'nın önemli lojistik üssü ve barınağı olan Süleymaniye de Erdoğan ve Barzani görüşmesinde gündeme geldi. PKK'ya verilen destek nedeniyle Süleymaniye'ye uçuş yasağı getirilmişti. Mehmetçik sınır ötesi operasyonlarla Pençe Bölgesi'nde kilidi kapatırken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da PKK’nın barındığı Süleymaniye'de operasyonlara devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin Süleymaniye konusunda defalarca kez uyarılarda bulunduğunu belirtmişti. Süleymaniye'deki farklı oluşumlara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Erbil yönetimiyle terörle mücadele konusunda yakaladığımız ivme olumlu bir istikamette ilerliyor. Fakat Süleymaniye, yani KYB yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye kol kanat germeye maalesef devam ediyor” diye konuşmuştu. Erdoğan, Başbakan Barzani'ye bu kez yüz yüze bu uyarıyı iletti.

Kalkınma Yolu hayata geçirilmeli

Görüşmede Türkiye ile IKBY arasındaki ticari ilişkileri geliştirecek adımlar da masaya yatırıldı. IKBY ile ticari ilişkilerini ilerletme isteği olan Türkiye'nin bu isteği bir kez daha ortaya konuldu. Erdoğan, “Kalkınma Yolu” başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Kalkınma Yolu’nun bütün Irak için önemli olduğu ve projeye bölgesel yönetiminde destek vermesi gerektiği iletildi. Ovaköy-Fişhabur Hudut Kapısı’nın en kısa sürede açılması, Derecik-Zeti Hudut Kapısı’ndan araç geçişinin başlatılmasının önemli olduğu muhataplara iletildi.

Dönmek isteyene kolaylık sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam da İdareciler Günü Programı'nda konuştu. Konuşmasında Suriye’deki gelişmelere değinen Erdoğan, “13 yıllık katliam politikasının verdiği zarar 500 milyar doları aşıyor. Suriye'yi ziyaret eden ekiplerimiz, tablonun çok daha kötü olduğunu ifade ediyor” dedi. “Suriye devrimi ile hem ülkemizin hem de bölgemizin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır, terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz” diyen Erdoğan, “Ana muhalefet partisi genel başkanının 'Esed gitti sığınmacılar da gitsin' ifadesi vicdansızlıktan öte kara cehalet örneğidir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Savaşın ve zulmün pençesinden kaçan Suriyeli mazlumlara hamdolsun 13 yıl kol kanat gerdik. Türkiye'nin en kritik seçiminde siyasi geleceğimizi riske atma pahasına sergilediğimiz duruşa kimsenin leke bulaştırmasına müsaade etmeyiz. Bu meseleye yaklaşımımız sıfır toleranstır. Suriyeli kardeşlerimizin evlerine huzurla dönebilmeleri bizim için insani bir görev ve stratejik bir önceliktir. Gönüllü olarak dönmek isteyenlere her türlü kolaylığı sağlayacağız, zorla gönderme olamaz. Bizlere zenginlik katan kardeşlerimizin elinden tutmaya devam edeceğiz. Suriye'de artık yeni bir yönetim var. Suriye'nin geleceği bu yönetimin ortaya koyacağı irade etrafında şekillenecektir. Suriye ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı içerisinde sürdüreceğiz.











