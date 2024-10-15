Bu Anayasa'dan kurtulmak gerek

Anayasa tartışmalarına yanlış bir yerden başlandığını kaydeden Koçyiğit, “Herkes kırmızı çizgiler ortaya koyuyor. Kırmızı çizgilerin olduğu yerde uzlaşı olmaz” ifadelerini kullandı. Temelli ise, “Herkes bir sivil anayasa tartışması yürütüyor ama 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmak gerekiyor” diye konuştu. Temelli ve Koçyiğit yeni anayasa için Selahattin Demirtaş, başta TİP'li Can Atalay olmak üzere Gezi Davası ve siyasi tutukluların serbest bırakılması şartını koştu.

CHP’de her yeni yasama döneminden önce ya da başladıktan hemen sonra yapılan milletvekilleri kampı bu sene yapılmayacak. Bodrum’da yapılan il başkanları kampının arından gözler milletvekilleri kampına çevrildi. Ancak CHP Meclis Grubu bu sene toplanmayacak. Parti içinde birbirini izleyen tartışmalara yenisinin eklenmemesi için bu kararın alındığı kaydedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 1 Ekim’de TBMM’nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarken jest olarak ayağa kalkma adımının parti içinde neden olduğu tartışmalarının kampa taşınacağını düşünerek bu yıl kamp yapılmaması taraftarı olduğu kaydediliyor.