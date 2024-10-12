Anayasa için üç formül

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, mevcut anayasanın darbe ruhlu olduğunu belirterek, yeni anayasanın formülünü anlattı. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Efkan Ala, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye Yüzyılı hedefinin önemli kaldıracının anayasa ve reformlar olduğunu ifade eden Ala, yeni yasama yılında yürütülecek anayasa mutabakat çalışmaları hakkında bilgi verdi.





TÜRKİYE KAZANÇLI ÇIKAR

Ala özetle şöyle konuştu: “Herkesin değiştirmek istediği hususta; ‘Anayasayı niye tartışıyorsunuz?’ sorusu boş bir sorudur. Militarist bakışla yazılmış anayasadan sivil toplum anayasasına doğru süreç işlemeli. Türkiye de millet de buradan kazançlı çıkar. Türkiye ne istiyor, bunu tartışmanın yolu bir araya gelmek. Dili kapsayıcı, 'Hayır' diyenlerin bile rızası olan ve toplumun tüm kesimini temsil eden en demokratik metnin altında Meclis'teki tüm siyasi partiler bir araya gelmeli. Biz istiyoruz ki 'Hayır' diyenler olsa bile onların da rızası olsun. Kendi istekleri olmasa bile, 'Asla olamaz' dedikleri olmasın. Tüm partiler bir araya gelip bu işi tartışmalı.”





YAPISAL SORUNLAR GİDERİLECEK

“Yargı erkleri arasında yaşanan bir takım sorunlar var bu noktada, yapısal sorunlar giderilecek. Mevcut anayasa metni ile başkanlık sistemi arasındaki kopukluk var. Eğer birden çok yüksek mahkeme tanımlaması yapıyorsa onun görev yetkilerini net, berrak bir biçimde tanımlamalı. İki mahkeme tartışıyorsa sorun var demektir. Masadaki fikirler 180 derece zıt bile olsa o masayı müzakere etmek için kurarsınız.”





ORTA GELİR TUZAĞINA DÜŞMEK İSTEMİYORUZ

“Bakanlık temsilcileriyle bir süredir toplantılar yapıyoruz. Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak; siyasi, sosyal ve ekonomik alanda yapılacak reformların yanı sıra enerji, demokrasi, gıda güvenliği , cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, etkin ve öngörülebilir ceza infaz sistemi ile hakları koruma altına alacağız. Orta gelir tuzağına düşmeden Türkiye'yi bir üst lige çıkarmak için ince işçilik gerektiren hususlarda da mesafe alacağız. Reformlar yasa gerektirecek şekilde hayata geçirilecek ise bütçeden sonra birkaç paket halinde Meclis'in gündemine gelmesini bekliyoruz.”





ALGI, DEVLET DİLİYLE BİTECEK

“Vatandaşa sorduğunda ceza infaz sisteminin kullandığı dille vatandaşın anladığı dil arasında uyumsuzluk var. Toplumdaki cezasızlık algısı da ‘devlet diliyle’ giderilecek. Vatandaşın anladığı da devletin dediği de aynı olacak . Devlet vereceği cezayı, vatandaş da suçlunun ne kadar yatacağını bilecek. bir kişi bir suç işlemişse onun mutlaka cezasını görmesi ve toplum tarafından görülmesi gerekiyor.”





SOSYAL MEDYA BATAKLIK OLMAYACAK

“Sosyal medyayı bataklık olmaktan çıkaracak bir adım atılmalı. Sosyal medyada hürriyetle sorumluluk mutlaka dengelenmeli. Hem sosyal platformlarına hem de devlete iş düşüyor. Özel sektör sivil toplum ciddi bir iş birliğine ihtiyacımız var. Üniversiteler makul içerik üretebilir.”











