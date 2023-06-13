Bu iade İsveç’e yetmez

NATO üyeliğini önümüzdeki ay Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak olan zirveye kadar netleştirmek isteyen İsveç, yarın Ankara’da yapılacak toplantıda mesafe kat etmek istiyor. NATO Genel Sekreteri tarafından geçtiğimiz hafta dün yapılacağı açıklanan kritik toplantı, son değişiklikle birlikte yarına ertelendi. İsveç’le NATO kapsamındaki görüşmelere Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç başkanlık edecek. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar da katılacak.

Türkiye’nin İsveç’le dalgalı seyreden NATO müzakereleri, Finlandiya’nın geçtiğimiz aylarda NATO üyeliğinin onaylanmasından sonra İsveç’in de elini hızlandırmasına yol açtı. Önümüzdeki ay Litvanya’da yapılacak NATO zirvesine kadar üyelik onayı almak isteyen İsveç, Türkiye’nin kırmızı çizgisi olan terör konusunda bir dizi adımlar attı. Ancak yarınki toplantıda kritik gündem maddesi yine terör olacak. Kılıç, İsveç’in üyeliğe geçen yıla göre daha yakın olduğunu ancak görüşülmesi gereken konular ve fikirlerin ayrı düştüğü noktalar bulunduğunu söyledi.