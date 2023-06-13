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Bu iade İsveç’e yetmez

NATO üyesi olmak için Türkiye’nin “Evet” oyuna ihtiyaç duyan İsveç hükümeti terör yasasını değiştirdikten sonra ilk kez bir suçlunun iadesine onay verdi. Ancak “PKK’lı denilerek” iade edilen Mehmet Kokulu’nun uyuşturucudan yargılandığı, iade edilmemek için ifadesinde hem PKK’lı hem de FETÖ’cü olduğunu söylediği ortaya çıkmıştı.

Canberk Doğan
04:00 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
İsveç’teki PKK yandaşları 1 Haziran’da yürürlüğe giren yeni terör yasasına karşı sokaklara dökülmüştü.

İsveç’teki PKK yandaşları 1 Haziran’da yürürlüğe giren yeni terör yasasına karşı sokaklara dökülmüştü.

NATO üyeliğini önümüzdeki ay Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak olan zirveye kadar netleştirmek isteyen İsveç, yarın Ankara’da yapılacak toplantıda mesafe kat etmek istiyor. NATO Genel Sekreteri tarafından geçtiğimiz hafta dün yapılacağı açıklanan kritik toplantı, son değişiklikle birlikte yarına ertelendi. İsveç’le NATO kapsamındaki görüşmelere Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç başkanlık edecek. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar da katılacak.

KIRMIZI ÇİZGİ TERÖR

Türkiye’nin İsveç’le dalgalı seyreden NATO müzakereleri, Finlandiya’nın geçtiğimiz aylarda NATO üyeliğinin onaylanmasından sonra İsveç’in de elini hızlandırmasına yol açtı. Önümüzdeki ay Litvanya’da yapılacak NATO zirvesine kadar üyelik onayı almak isteyen İsveç, Türkiye’nin kırmızı çizgisi olan terör konusunda bir dizi adımlar attı. Ancak yarınki toplantıda kritik gündem maddesi yine terör olacak. Kılıç, İsveç’in üyeliğe geçen yıla göre daha yakın olduğunu ancak görüşülmesi gereken konular ve fikirlerin ayrı düştüğü noktalar bulunduğunu söyledi.

Ülkede Kur’an yakmak serbest!

İsveç’te Yüksek Mahkeme, polisin “Kur’an-ı Kerim yakma yasağını” kaldırdı. İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek “Kur’an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan” kararı, Yüksek Mahkemece iptal edildi. Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, şubatta Kur’an-ı Kerim yakmak isteyen 2 kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan’da iptal eden İdare Mahkemesi’nin bu kararının onaylandığı duyuruldu. Mahkeme, polisten Kur’an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararını kaldırmasını istedi. İsveç’te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği’nde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an yakmak istemiş, polis bu provokasyonlara izin vermemişti.




#İsveç
#NATO
#PKK
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