Bu katille ne görüşeceksiniz?

NATO Savunma Bakanları Toplantısı dün Brüksel’de başladı. Toplantıda, Ukrayna’daki savaştan, Filistin’deki gelişmelere kadar birçok konu, üye ülke bakanları tarafından masaya yatırıldı. Bugün ise toplantıya, Filistinliler için skandal ifadeler kullanan terör devleti İsrail’in Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın video konferans yoluyla katılması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gallant’ın toplantıya bağlanıp İsrail’deki son gelişmeler hakkında bilgi vereceğini açıkladı.

Gazze’deki son saldırılarda yüzlerce sivil öldü.

katliam itirafında bulundu

Gallant, Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin “tüm sınırlamaları” kaldırdığını belirterek katliam itirafında bulunmuştu. Hafta başında “Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak” diyen Gallant, Filistinlilere “hayvan” benzetmesinde bulunmuş, “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” sözleriyle büyük tepki çekmişti. Filistinlileri yok sayan ve tüm insani ihtiyaçlarından mahrum bırakan, uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından “savaş suçu” işlemekle itham edilen İsrailli Bakan’ın NATO toplantısında ne anlatacağı merak konusu.

Karadeniz’de mayınla mücadele için “üçlü girişim”

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz’de deniz mayınlarıyla mücadeleyi birlikte yapacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı’nda, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ve Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru ile bir araya geldi. Toplantıda, Karadeniz’de deniz mayınlarıyla mücadeleyle ilgili birlikte çalışmaya yönelik “üçlü girişim” oluşturulması konusunda karar alındı.

Zelenski ilk kez

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün sürpriz şekilde NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın yapıldığı karargaha geldi. Şubat 2022’de Rusya ile ülkesi arasındaki savaşın başlamasından sonra NATO’ya ilk kez gelen Zelenski’yi girişte NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg karşıladı. Zelenski, NATO ülkelerinin savunma bakanlarıyla Ukrayna’nın önceliklerini ele alacaklarını ifade ederken, Stoltenberg ise Rusya’ya karşı Ukrayna’ya desteğin süreceğini kaydetti.







