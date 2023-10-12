|
Gündem

Bu katille ne görüşeceksiniz?

Gazze’ye yönelik saldırılarda tüm sınırlamaları kaldırdığını belirterek katliam itirafında bulunan İsrail Savunma Bakanı Gallant, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın bugünkü bölümüne katılacak. Filistinlileri yok sayan, uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından savaş suçu işlemekle itham edilen İsrailli bakanın, NATO toplantısında ne anlatacağı merak ediliyor.

Dış Haberler
04:00 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yoav Gallant.

Yoav Gallant.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı dün Brüksel’de başladı. Toplantıda, Ukrayna’daki savaştan, Filistin’deki gelişmelere kadar birçok konu, üye ülke bakanları tarafından masaya yatırıldı. Bugün ise toplantıya, Filistinliler için skandal ifadeler kullanan terör devleti İsrail’in Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın video konferans yoluyla katılması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gallant’ın toplantıya bağlanıp İsrail’deki son gelişmeler hakkında bilgi vereceğini açıkladı.

Gazze’deki son saldırılarda yüzlerce sivil öldü.

katliam itirafında bulundu

Gallant, Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin “tüm sınırlamaları” kaldırdığını belirterek katliam itirafında bulunmuştu. Hafta başında “Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak” diyen Gallant, Filistinlilere “hayvan” benzetmesinde bulunmuş, “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” sözleriyle büyük tepki çekmişti. Filistinlileri yok sayan ve tüm insani ihtiyaçlarından mahrum bırakan, uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından “savaş suçu” işlemekle itham edilen İsrailli Bakan’ın NATO toplantısında ne anlatacağı merak konusu.

Karadeniz’de mayınla mücadele için “üçlü girişim”

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz’de deniz mayınlarıyla mücadeleyi birlikte yapacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı’nda, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ve Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru ile bir araya geldi. Toplantıda, Karadeniz’de deniz mayınlarıyla mücadeleyle ilgili birlikte çalışmaya yönelik “üçlü girişim” oluşturulması konusunda karar alındı.

Zelenski ilk kez

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün sürpriz şekilde NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın yapıldığı karargaha geldi. Şubat 2022’de Rusya ile ülkesi arasındaki savaşın başlamasından sonra NATO’ya ilk kez gelen Zelenski’yi girişte NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg karşıladı. Zelenski, NATO ülkelerinin savunma bakanlarıyla Ukrayna’nın önceliklerini ele alacaklarını ifade ederken, Stoltenberg ise Rusya’ya karşı Ukrayna’ya desteğin süreceğini kaydetti.



#İsrail
#NATO
#Yoav Gallant
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri