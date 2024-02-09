Bu kez protokol istiyorlar

81 ilde yarışa girme kararı alan DEM Parti’de, Başak Demirtaş'ın adaylığını geri çekmesi üzerine CHP ile aralarındaki pazarlık yeniden gündeme geldi. CHP'nin pazartesiye ertelenen Parti Meclisi'nden Esenyurt ve Adalar için bir karar çıkması beklenirken, DEM Parti'de bu iki ilçe de kendi adaylarının desteklenmesi gibi bir duruma karşı yol haritasını oluşturdu. Yol haritasının belirleneceği yazılı bir protokol metni talep eden DEM Parti, 14 Mayıs seçimleri öncesinde düştüğü hataya düşmek istemiyor. CHP'nin adaylarının desteklenmesi gibi bir durumun iller açısından mümkün olmadığını belirten DEM Parti kaynakları, ilçeler bazındaki iş birliğinin taraflar açısından protokole tabi olmasını istiyor.

REZERVDE TUTULUYOR

Doğu ve Güneydoğu illerinde aday gösterdikleri tüm isimlerin ön seçimden çıktığını vurgulayan DEM Parti kurmayları, CHP yönetiminin, Esenyurt ve Adalar belediyesini kendileri içinde rezervde tutuklarının farkında olduklarını söyledi.

CHP’de yine ‘DEM’ rötarı

31 Mart seçimleri için pazarlığın sürdüğü CHP ve DEM’de kurulların takvimi de buna göre şekilleniyor. Kritik ilçeler için bu hafta içi toplanması öngörülen CHP Parti Meclisi, DEM’in bugünkü aday açıklaması dikkate alınarak pazartesi gününe ötelendi. DEM Parti Meclisi'nden çıkacak karar CHP'nin Akdeniz, Esenyurt, Adalar belediye başkan adaylarının kim olacağını belirleyecek.

ADAYLAR PAZARTESİ SON BULACAK

DEM’den çıkacak karara göre değerlendirmeler yapacak CHP bugünden itibaren iş birliği olursa nasıl yapılacağına karar verecek. CHP adaylarını belde belediye başkanları dahil pazartesi günü açılanacak PM’de noktalayacak. 18 Şubat’ta ise seçim beyannamesi açılanacak.







