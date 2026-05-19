Bu korsanlığı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail’in Uluslararası Sumud Filosu’na yönelik saldırılarını lanetleyerek “İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir” dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 18.00’de başlayan toplantı 2 saat sürdü. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

(İran’a savaşın yansımaları) Akaryakıt fiyatlarında dengenin halen sağlanamadığı, enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, tedarik zincirlerindeki kırılmaların henüz tamir edilemediği, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor.

MUHALEFETİNKİ UCUZ VE BASİT SİYASET

(Muhalefetin tutumu) Muhalefet, bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılığına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi 'iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin' mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Muhalefetin vazifesi kışkırtmak, tahrik etmek, ekonomik tetikçilik yaparak buradan nemalanmaya çalışmak da değildir. Hele hele yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir.

Hatırlatmak isterim ki bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır.

ULUSLARARASI TOPLUM HAREKETE GEÇMELİ

(İsrail’in Sumud’a saldırısı) İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk.

40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumud Filosu'nun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin, Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada Gazze dramını anlatan videolarıyla tanınan 11 yaşındaki Gazzeli Ramazan Ebu Cezer ile babası ve halasını kabul etti. Ramazan Ebu Cezer, yazdığı kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

Ekonomiyi şoklara dirençli hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’ne katılan Erdoğan, ekonomiye dair dikkat çekici açıklamalar yaptı. “Biz Türkiye’ye on yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor” diyen Erdoğan, “Ellerine geçirdikleri her fırsatı şeamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık, bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

SAĞLAM YAPIYA KAVUŞTURDUK

Erdoğan, son 23,5 yılda ulaşımdan tarım ve ticarete kadar Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdıklarını belirterek "Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere dört sütun üzerinde yükselttiğimiz ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk” dedi.Erdoğan, şunları kaydetti:





Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği; savaş ve çatışmaları su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi yüzde 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18 bin 40 dolara ulaştırdık.











