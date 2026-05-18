Türkiye dahil 10 ülkeden ortak açıklama: İsrail'in Sumud'a saldırısı kınandı

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırılarına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

"Aktivistlerin hedef alınması kabul edilemez"

Açıklamada, Filistin halkının yaşadığı insani krize dikkat çekmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun barışçıl ve sivil bir insani girişim olduğu belirtilerek, İsrail’in bu filoya yönelik “mükerrer saldırıları” en güçlü şekilde kınandı.

Bakanlar, İsrail’in uluslararası sularda daha önce de benzer müdahalelerde bulunduğunu hatırlatarak, sivil gemilerin ve insani yardım aktivistlerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Uluslararası insancıl hukukun açık ihlali"

Ortak açıklamada, gemilere yönelik saldırılar ve aktivistlerin “keyfi şekilde alıkonulması” dahil tüm eylemlerin uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Bakanlar, filoda bulunan sivillerin güvenliğine ilişkin ciddi endişe duyulduğunu belirterek, alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve haklarına tam saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, barışçıl insani girişimlere yönelik bu tür saldırıların uluslararası hukuk ve seyrüsefer serbestisine yönelik ihlallerin sürdüğünü gösterdiği ifade edildi.

Bakanlar, uluslararası topluma ise sivillerin ve insani misyonların korunması, cezasızlığın sona erdirilmesi ve hesap verebilirliğin sağlanması için somut adımlar atma çağrısı yaptı.







