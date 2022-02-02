Bu linklere tıklamayın: Dolandırıcılar Kovid-19 yardımı bahanesiyle kandırıyor

Dolandırıcılar tuzağı sosyal medya üzerinden kuruyor. Sosyal medya, GSM operatörleri üzerinden bakanlık ve kamu kurumları adına “Geri ödemesiz pandemi desteği… İşlem sonunda para anında yatıyor. E-devlet gibi aylarca beklemiyorsunuz” gibi mesajlar oluşturarak paylaşan dolandırıcılar, kullanıcılara link gönderiyor. Ardından da bu link üzerinden banka bilgilerine ulaşarak, vatandaşları soyuyor.

ŞİFRENİZİ GİRERSENİZ İŞ BİTER

Soygunun nasıl gerçekleştiğini anlatan Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ali Murat Kırık, tuzak mesajların otomatik olarak yurt dışındaki operatörlerden gönderildiğine dikkat çekti.

Kırık, “Kişiler bu mesajlardaki linke tıkladıktan sonra kimlik hırsızlığı başlıyor. Yönlendirilen ara yüzlerde vatandaşlardan IBAN, banka kartı bilgileri isteniyor. Linke tıklandıktan sonra ‘Paranızın yatırılması için şifre girin’ gibi ibareler karşınıza çıkabiliyor. Hatta ‘paranın hesabınıza geçmesi için telefona gelen kodu girin’ gibi ibareler de yine bu ara yüzde vatandaşların karşısına çıkıyor. Dolandırıcılar banka işlem kodunu da böylece alıp sisteme giriş yapıyor. Siz hesabınıza para yatacak diye beklerken, diğer yandan hesabı boşaltıyorlar” diye konuştu.

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DOLANDIRICILIK SEKTÖRÜ ÇALINMIŞ HESAP ÇÖPLÜĞÜ

Kırık şunları kaydetti: Instagram üzerinden yollanan mesajlarda da kişiler sahte bir instagram hesabına yönlendiriyor. Burada girilen kullanıcı adı ve şifre, siber hırsızlarca oluşturulan bir veri tabanına aktarılıyor. Daha sonra süratle kullanıcı hesapları ele geçiriliyor. Bu hesaplardan yine dolandırıcılar tarafından oluşturulan sahte dekontlar paylaşılıyor. Sahte paylaşımlarda ‘şu kadar para ödendi’ gibi ibareler yer alıyor. Bu işler organize çetelerce yürütülüyor.”

Bakanlık uyardı

Yeni Şafak’ın ulaştığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Kovid-19 salgını sürecinde yapılan destek yardımlarının Faz 3 olarak aylık 1000 lira şeklinde sürdüğünü belirterek, destek yardımlarına tek başvuru noktasının ise e-devlet olduğuna vurgu yapıyorlar. Yetkililer, e-devlet dışında telefon, SMS ve sosyal mecralardan yapılan duyurulara itibar edilmemesini istiyor.

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