Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale'de yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

Çanakkale'de yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

13:4529/09/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Araçta bulunan ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Araçta bulunan ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çanakkale’de yanan otomobilin sürücü koltuğunda erkek cesedi bulundu. Olaydan 2 gün önce evlendiği belirtilen aracın sahibi Mehmet Özdemir’e ait olduğu üzerinde durulan ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, önceki gün saat 03.30 sıralarında merkeze bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede 34 GJ 6794 plakalı otomobilin yandığını gören köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler, otomobilin sürücü koltuğunda tamamen yanmış halde bir erkek cesedi buldu.


Yapılan ilk incelemelerde cesedin 2 gün önce nikah kıyarak evlendiği, 20 gün sonra yapılacak düğünü için de hazırlık yaptığı öğrenilen araç sahibi, kuaför Mehmet Özdemir'e ait olduğu üzerinde durulduğu bildirildi. Yanmış ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.



#Çanakkale
#otomobil
#ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milli Muharip Uçağı KAAN ne zaman seri üretime geçecek? KAAN savaş uçağı çıkış tarihi