Çanakkale'de yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler, otomobilin sürücü koltuğunda tamamen yanmış halde bir erkek cesedi buldu.

Yapılan ilk incelemelerde cesedin 2 gün önce nikah kıyarak evlendiği, 20 gün sonra yapılacak düğünü için de hazırlık yaptığı öğrenilen araç sahibi, kuaför Mehmet Özdemir'e ait olduğu üzerinde durulduğu bildirildi. Yanmış ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.