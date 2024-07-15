Çankaya'dan 'Vur' emri

Siyasi tarihe tanıklık eden birçok ülke liderini ağırlayan Çankaya Köşkü, 15 Temmuz’un da kritik adreslerinin başında geldi. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlere karşı Çankaya Köşkü adeta bir harekat merkezi görevini üstlendi.

ÇANKAYA ORGANİZE OLUYOR

Boğaz Köprüsü’nün kapatılması ve uçakların başkent üzerindeki ilk sortileri sonrasında askeri hareketliliğe ‘FETÖ’cü kalkışma’ teşhisini koyan hükümet kanadı, darbeyi bastırmak için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı sokağa çıkmaya çağırırken dönemin Başbakanı Binali Yıldırım da Başbakanlık Müşteşarı Fuat Oktay başta olmak üzere bakanları Çankaya Köşkü'ne çağırdı. İlerleyen dakikalarda AK Parti genel başkan yardımcıları, birçok milletvekili de soluğu Çankaya Köşkü’nde aldı. İlk iş olarak Çankaya Köşkü'nde bir kriz

masası oluşturuldu.

ÜZERİNDE HELİKOPTERLER UÇTU

Darbe girişiminin gerçekleştiği saatlerde Çankaya Köşkü’nün üzerinde de helikopterler uçmaya başladı. Ardından FETÖ’cü askerler, Çankaya Köşkü’ne hem havadan hem karadan ateş ederek saldırmaya başladı. Tanklar da Kızılay’dan buraya hareketlendi. Darbecilerin tanklarla Köşk’ü işgal etmeye hazırlandığını duyan vatandaşlar tank ve zırhlı araçların geçişini zorlaştırmak için Köşk’ün çevresinde bulunan caddelere araçlarını park ettiler. Çankaya Köşk’ünde bulunan korumalar ile FETÖ’cü hainler arasında çatışmalar yaşandı.

İLK TALİMAT ACİL DURUM

Çankaya Köşkü'ne kurulan Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nde o gece yaşanan darbe girişimi sırasında bürokratik mekanizmalara verilen tüm talimatlar, hazırlıklar ve yaşananlar kayıt alında alındı. Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, saat 22.00 sularında olağanüstü acil duruma geçilmesi talimatı verdi. Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı harekete geçirildi ve tüm personel göreve çağrıldı. Çankaya Köşkü üzerinde uçan dronlara müdahale edildi.

‘ALAYDAN KİM GELİRSE VURUN’

Çankaya Köşkü'nün o gece tüm giriş ve çıkışları kapatıldı. Koordinasyon Merkezi’nin bilgisi dışında kimsenin giriş ve çıkısına müsaade edilmedi. Muhafız Alayında Çankaya Köşkü tarafına herhangi bir girişimin yaşanmasına

izin verilmedi, sızmaya karşı da ‘Kim gelirse vurun’ emri verildi.

HIZLI KARARLAR

Çankaya Köşkü’nde Süleyman Soylu, Mehmet Muş, Emrullah İşler, Abdulhamit Gül, Öznur Çalık, Tuğrul Türkeş gibi isimler bulunuyordu. Bu heyete 00.13’te dönemin TBMM Başbakanı İsmail Kahraman katıldı. Daha sonra burada önemli kararlar alındı.

TBMM AÇIK TUTULSUN

O gece, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara kalabalıkların ulaşması için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılırken TBMM’nin de açık tutulması istendi. Meclis Başkanı Kahraman, TBMM’ye geçmek için beraberindeki heyetle 00.40’ta Çankaya Köşk’ünden ayrıldı. Köşkteki çalışmalar sabah saatlerine kadar sürdü. Çankaya Köşkü’ndeki Koordinasyon Merkezi, alınan kararların uygulamaya sokarken, bir yandan da bilgilendirme merkezi haline geldi.











