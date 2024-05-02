Cerrah titizliğiyle değişim

AK Parti'de önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı yapıldı. 31 Mart seçimlerinin değerlendirildiği toplantıda, Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir'in yaptığı kapsamlı sunumda, Türkiye'nin tüm ilçelerinde AK Parti'nin son seçimlerdeki karşılaştırmalı oy oranları ile seçimin kaybedildiği yerlerde neden kaybedildiği, kazanılan yerlerde nasıl kazanıldığı soruları masaya yatırıldı. Erdoğan, sunumun ardından parti yönetiminde yapacağı değişiklikler konusunda kritik mesajlar verdi. “Bulanık suda balık avlamak istemiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, önceki gün toplanan MYK’da “Kimseyi kırmadan incitmeden kardeşlik hukukuna riayet ederek değişimi peyderpey yapacağız. Değişim yaparken de cerrah titizliliğiyle çalışacağız” dediği öğrenildi.

İLK 3 NEDEN SIRALANDI

Teşkilat Başkanlığı'nın sunumuna göre, AK Parti'nin oy kaybı nedenleri arasında ilk üç sırada "ekonomi/emeklilerin durumu, teşkilâtın zayıflığı ve yanlış aday tercihi" başlıkları yer aldı. Bir önceki seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy veren 5 milyon seçmenin 31 Mart'ta sandığa gitmediği kaydedilen sunumda, Yeniden Refah Partisi'ne en büyük oy kayışının sanılanın aksine AK Parti'den değil Saadet Partisi'nden yaşandığı ifade edildi. Toplantıda, farklı partilere karşı kaybedilen Yozgat, Şanlıurfa, Sivas, Adıyaman gibi illerin yanı sıra 2019'a göre ciddi oy kaybı yaşansa da kazanılan Gaziantep, Kayseri gibi iller özel olarak ele alındı.

HER İLÇE İÇİN DETAYA İNELİM

Edinilen bilgilere göre ekonomik tablonun, seçimlerdeki oy kaybında en önemli etken olarak öne çıktığı, parti teşkilâtlarında da "nasıl olsa kazanacağız" algısıyla yaşanan rehavetin sonuçları olumsuz etkilediği belirtildi. Bazı MYK üyeleri toplantıda, merkezi kazanılan bazı illerde en büyük ilçelerin kaybedildiği; bu ilçelerde yaşanan oy kaybının merkez oylarını aşağı çektiği değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hatırlatma üzerine, "Her ilçe için detaya inelim; tüm sebepleri ortaya çıkaralım. Etki analizlerini çok iyi yapmamız lazım" dediği öğrenildi.

Diyalog kapısı açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşmeye de değindiği öğrenildi. Erdoğan'ın "Özgür Bey randevu istedi; kendisini kabul edeceğiz. Anayasa süreci, önümüzdeki dönem ülkenin ihtiyacı olan yapısal değişim ve dönüşümler, maliye politikaları, tarım, milli eğitim, sağlık gibi başlıklar gündeme gelecektir. Muhalefet ile siyaset alanında görüşmeye devam edeceğiz. Diyalog kapımız herkese açık olacak" diye konuştu.

Vekillere ‘sorumluluk’ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MYK toplantısının ardından yaptığı bazı ikili görüşmelerde, son dönemde gündem olan bazı AK Partili vekillerin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara ilişkin uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, "Milletvekili, konumu itibarıyla halkın her zaman gözünün önündedir. Yediğiyle, içtiğiyle, oturduğuyla, taktığıyla, kılık kıyafetiyle daha dikkatli olması gerekmez mi? Benim bu konuda milletvekillerine ayrıca bir uyarıda mı bulunmam gerekiyor? Bir milletvekiline yediğini, giydiğini paylaşma denilir mi? Herkes milletvekilliği makamının sorumluluğunun farkında olmalı" ifadelerini kullandı.

Gazze’yi gündeme sokmayı başardık

Erdoğan'ın MYK'da ayrıca geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Irak ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu, Gazze ile ilgili ABD başta olmak üzere pek çok ülkede yapılan İsrail protestolarına ilişkin ise "Gazze'yi artık ülkelerin gündemine sokmayı başardık" dediği öğrenildi.

1 Mayıs tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantıya, kurul üyesi eski TBMM başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek ve Mustafa Şentop katıldı. Erdoğan toplantının ardından Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti. Erdoğan'ın Yiğit'i kabulü, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Öncelik boş illere başkan

AK Parti’de seçim sonuçları analizi sürüyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yaklaşık 3 saat 10 dakika süren AK Parti MYK toplantısında da gündem parti kadrolarındaki “değişim” konusu oldu. Yönetim değişikliğinin kongre sonrası yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda kongreleri başlatma talimatı verdiği ve olağan kongrenin eylül ya da ekimde yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

BAŞARISIZ İLLERE NEŞTER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada partide değişim yapılacağına yönelik mesaj verdiği, sonuçlarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğine ihtiyaç olduğunu ifade ettiği belirtiliyor. Seçimde başarısız olan il yönetimlerinin değişmesine kısa bir süre başlanması bekleniyor. Öte yandan yerel seçimlerde belediye başkan adaylığına talip olan il ve ilçe belediye başkanlarının yerine vekaleten atanan illerde de asaleten atamaların yapılacak.

İKİ KAMP YAPILACAK

AK Parti'de iki ayrı kamp yapılması da planlanıyor. Bunlardan ilki mayıs ayı içinde milletvekilleri ile yapılacak. Her milletvekili bölgesine ilişkin sorunları anlatacak. Çözüm önerileri sıralanacak. İkinci kamp ise belediye başkanları ile gerçekleştirilecek. Kızılcıhamam'da yapılması planlanan kamp için haziran ayı düşünülüyor. Kampta eski belediye başkanlarının yeni belediye başkanları ile tecrübelerini paylaşması bekleniyor.

Hatay’a özel randevu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile de partide görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’ı çok önemsediğini, en kısa zamanda da ziyaret edeceğini belirten Başkan Öntürk, “Hatayımızın mali tablosu ortada. Cumhurbaşkanımız her türlü desteği vererek şehrin yeniden ayağa kaldırılmasını arzu ediyor. 6 Şubat depremlerin ardından Hatay’da imar ve yerleşim sorunları var. Deprem sonrası en büyük yıkım Hatay’da oldu. Şehrin yeniden inşasında karşımıza çıkan aksaklıkların ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Hatay'ı önemsiyor bu nedenle hızlı ve koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yapmamızın talimatını verdi” dedi.







