CHP DEM’i bekliyor

CHP’de dün yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için karar verecek DEM Parti’nin toplantıları nedeniyle bugüne ertelendi.

CHP'YE PM ERTELETTİ

CHP dün PM toplantısı yaparak bazı il ve ilçelerin adaylarını açılayacaktı. Ancak DEM'de yapılacak toplantının belli olmasıyla CHP PM'yi bugüne erteledi. Kendisini DEM'e endeksleyen CHP oradan çıkacak sonuca göre yerel seçimlere resmen başlangıç yapacak.

Bu kapsamda CHP PM’de yerel seçim stratejisi ve geri kalan adayların belirlenmesinin dışnda DEM ile ittifak yapılması ve yapılmaması halinde neler olacağı konuşulacak. CHP PM toplantısı 18.00'de yapılacak. DEM’in PM’sinin sonuçlanmasının ardından CHP’den de açıklama gelecek.

STRATEJİ DEĞİŞTİRECEK

DEM'in İstanbul’da Başak Demirtaş’ı aday göstermesi halinde CHP’nin seçim stratejisinin değişmesi bekleniyor. CHP’liler Demirtaş aday olursa oyları kazanmak için Ankara’da Mansur Yavaş’a yapıldığı gibi 'partisiz belediye başkanı' taktiği uygulayacak.







