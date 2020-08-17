Kılıçdaroğlu’ndan İnce’ye sitem: Çok haksızlık yaptı ne istediyse verdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde kurduğu diktatörlük sistemine karşı çıkan Muharrem İnce, CHP ile ayrılık noktasına geldi.

Bu kapsamda yeni parti hazırlığında olan İnce, "Bin Günde Memleket’ hareketi" başlattı.

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KILIÇDAROĞLU TEPKİLİ

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye tepki gösterdiğini yazdı.

Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Memleket Hareketi” başlatan ve genel başkanlığı yönelik iddialarda bulunan eski CHP Yalova Milletvekili ve partinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik “Bu kadar insafsızlık olmaz, ne istediyse de verildi” dediğini aktardı.

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"ÇOK HAKSIZLIK YAPTI"

Sarıkaya, “Kılıçdaroğlu ile o gün telefon görüşmesi yapanların aktardığına göre sesi oldukça kırgın geliyormuş. İçlerinden birine İnce’nin konuşmasına atıf yaparak, ‘Çok haksızlık yaptı’ diye söze girmiş… Özellikle kendi posterlerinin seçim sürecinde İnce’den daha fazla yer aldığına yönelik iddiasına hayıflanmış. Parti yönetiminin seçilmemesi için gayret gösterdiğine, ekonomik destek vermediğine ilişkin sözlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirmiş.” görüşünü savundu.





"NE İSTEDİYSE VERİLDİ"

Sarıkaya, “‘Bu kadar insafsızlık olmaz’ deyip eklemiş: ‘Bir gün olsun benim posterlerimi asın demedim. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi birlikte yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin tüm masraflarını partiden harcadık. Toplanan bağışları da kendisi yönetti, hiç karışmadık. Bir gün olsun ‘bütçe eksildi, biraz daha gönderilsin’ talebi gelmedi. Ne istediyse de verildi.” ifadesini kullandı.

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