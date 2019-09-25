Gündem CHP Tunceli il başkanı isyan etti Hükümeti eleştiriyoruz ama partimiz tüzüğü hiçe sayıp kayyum atıyor
POLİTİKA

CHP Tunceli il başkanı isyan etti: Hükümeti eleştiriyoruz ama partimiz tüzüğü hiçe sayıp kayyum atıyor

Terör soruşturması kapsamında HDP'li başkanların görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hiçbir gerekçe göstermeden il başkanını görevden alıp yerine kayyum atadı. Karara tepki gösteren CHP Tunceli İl Başkanı Murat İl, "Hükümeti eleştiriyoruz ama partimiz tüzüğü hiçe sayıp kayyum atıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulunan Murat İl, CHP Genel Merkezi'nce alınan karara ilişkin yargıya başvuracaklarını söyledi.
Görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulunan Murat İl, CHP Genel Merkezi'nce alınan karara ilişkin yargıya başvuracaklarını söyledi.

CHP Tunceli il başkan vekili İrfan Bozkurt'un sabah saatlerinde istifa etmesinin ardından toplanan il yönetim kurulu üyeleri, Murat İl'i CHP Tunceli İl Başkanı olarak seçti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. İrfan Bozkurt, 31 Mart yerel seçimleri öncesi görevi vekaleten devralmıştı.

İl'in başkan seçilmesinin ardından CHP Genel Merkezi, il ve tüm yönetim kurulu üyelerini görevden aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Tunceli İl Başkanlığı'na Mesut Çoşkun başkanlığında 7 kişilik kayyum heyetinin atandığı bildirdi.

Önceki başkanın istifa etmesinin ardından toplanan il yönetim kurulu üyeleri, Murat İl'i CHP Tunceli İl Başkanı olarak seçti.

Genel merkez dışarıya başka içeri başka

Görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulunan Murat İl, CHP Genel Merkezi'nce alınan karara ilişkin yargıya başvuracaklarını söyledi. İl, "Partimizin genel politikası kayyum atamalarına karşı bir duruştur. Ama görüyoruz ki genel merkezimiz karşı olduğu bir sistemi parti içinde rahatlıkla uygulayabiliyor.

Hakkımızı yargıda arayacağız

Genel merkezimiz tüzük maddelerini hiçe sayarak karşı olduğu kayyum gerçeğini parti içinde uygulayarak kendisi ile çelişmiştir. Kayyum atamasını asla kabul etmiyoruz. CHP Tunceli il örgütü olarak hakkımızı CHP Genel Merkezi ve yargıda arayacağız. Ayrıca il başkanlığına kayyum heyetinin atanmasının durdurulması ve eski yönetimin göreve iadesi için yargıya da en kısa sürede başvuracağız" dedi.

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