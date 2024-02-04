CHP üçe bölündü: Şimdi de Çankaya krizi

CHP’de merakla beklenen Çankaya adayı önceki gün yapılan Parti Meclisi'nde (PM) de açıklanmadı. Edinilen bilgilere göre adayın kim olması konusunda CHP PM 3'e bölündü. Genel Başkan Özgür Özel ve ekibi Özel'in avukatı Hasan Can Güner'in aday olmasını talep ederken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri ise 'Kılıçdaroğlu'nun prensi' diye adlandırılan mevcut başkan Alper Taşdelen'den yana tavır aldı. CHP'yi uzaktan yöneten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ekibi ise Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin aday olmasını istedi. Toplantıda 3 parçalı kriz aşılamayınca Çankaya adayının açıklanması bir sonraki PM'ye kaldı.

103 ADAY AÇIKLANDI

PM'de 4’ü büyükşehir, 103 seçim bölgesinde daha belediye başkan adaylarını belirlendi. Açıklanan isimler arasında Ankara'nın ilçelerinde eski İYİ Partili isimlerin olması dikkat çekti.

LİSTELER İYİ PARTİLİLERLE DOLDU

Seçimlere kendi kurumsal kimliği ile girme kararı alan İYİ Parti’de bu kararın ardından istifalar peş peş gelmişti. Özellikle Ankara’dan istifa edenlerin bir çoğunda Mansur Yavaş etkisi olduğu iddia edilmişti. Bu kapsamda eski İYİ Partili isimler CHP’nin listelerinden aday gösterilmeye başlandı.

KURUCU İL BAŞKANIYDI

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Kurucu Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan kendisine CHP listelerinden yer bulan isimlerden oldu. CHP’nin iş birliği teklifinin reddedilmesinin ardından 19 Aralık 2023’te istifa eden Özarslan'ın ismi Mamak için konuşulurken yönetim kendisini Keçiören'den adayı yaptı. Çamlıdere adayı Mehmet Cengiz de CHP listelerinde kendine yer bulan İYİ Partili isimlerden. Bir dönem İYİ Parti Çamlıdere İlçe Başkanı olan Cengiz, İYİ Parti kurucularındandı. Altındağ'da ise İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Ramazan Değerli CHP'nin adayı oldu.

BÜYÜKŞEHİR BÜROKRATI ADAY

Pursaklar adayı ise Yavaş’ın bürokratlarından eski Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında Genel Koordinatörlük görevi yürüten Halil Tuncay aday oldu.

DEM Parti aday çıkaracak iddiası

CHP ile bir süredir ittifak görüşmeleri yapan DEM Parti'nin İstanbul, Ankara ve Antalya'da kendi adaylarıyla seçime girme kararı verdiği iddia edildi. BBC Türkçe'nin bir parti kaynağına dayandırdığı iddiaya göre ise DEM Parti, adayların isimlerini bugün açıklayacak. DEM Parti'ye yakın bazı yayın organları ise Antalya'da adaylık için eski milletvekilli Kemal Bülbül’ün adının ön plana çıktığını yazdı. Ayrıca Bolu’da da Veli Saçılık'ın aday gösterileceği öne sürüldü. CHP ile DEM Parti arasında özellikle İstanbul için pazarlık yapıldığı iddia ediliyordu. DEM Parti'nin, İBB seçiminde Ekrem İmamoğlu'nu destekleme karşılığında Esenyurt ve Adalar belediyelerini istediği konuşuluyordu.







