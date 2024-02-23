CHP'de güven sarsıldı

CHP’de yaşanan aday ve liste kavgaları Genel Başkan Özgür Özel’e güveni sarstı. Teşkilatların istediği ön seçim ile anketlere göre aday belirleme gibi vaatlerde bulunan Özel, sözlerini tutmadı. Çankaya’ya aday adayları dışında bir ismin gösterilmesi, Esenyurt adayının geri çekilmesi, Hatay’da Lütfü Savaş krizi Özel’e dönük güveni sarstı. Vekiller arasında “Kemal Kılıçdaroğlu döneminde böyle bir şey görmedik. Verdiği sözlerin tutulmaması ve yapılan hareketler bizlerin güvenini sarstı” değerlendirmelerine yol açtı.