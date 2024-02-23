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CHP'de güven sarsıldı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 01:08 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP’de yaşanan aday ve liste kavgaları Genel Başkan Özgür Özel’e güveni sarstı. Teşkilatların istediği ön seçim ile anketlere göre aday belirleme gibi vaatlerde bulunan Özel, sözlerini tutmadı. Çankaya’ya aday adayları dışında bir ismin gösterilmesi, Esenyurt adayının geri çekilmesi, Hatay’da Lütfü Savaş krizi Özel’e dönük güveni sarstı. Vekiller arasında “Kemal Kılıçdaroğlu döneminde böyle bir şey görmedik. Verdiği sözlerin tutulmaması ve yapılan hareketler bizlerin güvenini sarstı” değerlendirmelerine yol açtı.



#CHP
#Siyaset
#Özgür Özel
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