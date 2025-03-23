CHP'de ön seçim günü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ön seçimde tek aday olacak. Ön seçimde iki sandık kurulacak. Bir sandıkta üyeler oy kullanacakken, diğer sandıkta da vatandaşlar oy kullanabilecek. CHP il başkanlıkları tarafından üyelere SMS ile link atıldı. Üyeler T.C kimlik numarası ve cep telefon numaralarını girerek nerede oy kullanacaklarını görecekler. Üye olmayanlar da şehir ve ilçelerini seçerek nerede sandık kurulduğunu görecek. CHP Genel Merkezi tarafından yönetilecek ön seçim sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor.