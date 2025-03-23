Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
CHP'de ön seçim günü

CHP'de ön seçim günü

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

CHP’de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için bugün yapılacak ön seçim yolsuzluk soruşturmasının gölgesinde yapılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ön seçimde tek aday olacak. Ön seçimde iki sandık kurulacak. Bir sandıkta üyeler oy kullanacakken, diğer sandıkta da vatandaşlar oy kullanabilecek. CHP il başkanlıkları tarafından üyelere SMS ile link atıldı. Üyeler T.C kimlik numarası ve cep telefon numaralarını girerek nerede oy kullanacaklarını görecekler. Üye olmayanlar da şehir ve ilçelerini seçerek nerede sandık kurulduğunu görecek. CHP Genel Merkezi tarafından yönetilecek ön seçim sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor.



#Siyaset
#CHP
#Seçim

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK başlangıcı 1994, 2004, 2014 olan yaşadı! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik şartı...