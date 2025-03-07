CHP'de vekillere destekleyin baskısı

Ön seçim için turlarına başlayacak olan İmamoğlu’nun ilk durağı yarın (cumartesi) İzmir. İmamoğlu aynı gün Kayseri ve Adana’ya da gidecek. Kendisine yakın isimlerin yanı sıra Genel Başkan Özgür Özel’ci isimlerin desteğini program için arkasına alan İmamoğlu’nun turlarına eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı vekillerin soğuk yaklaştığı öğrenildi.

Genel Merkez tarafından vekillerin programa destek vermesi için özel olarak arandığı bildirildi. Bu şekilde ‘İmamoğlu’nun kapsayıcı ve birleştirici aday profili’ çizilmesinin amaçlandığı vurgulandı. CHP Grubu’nda İmamoğlu’nun ön seçim adaylığına imza vermeyen 17 milletvekili bulunuyor. Bu hamleyle, partideki farklı görüşlerin de bir arada yer alması ve İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının güçlenmesi planlanıyor. Milletvekillerinden, özellikle partinin önde gelen isimlerinden katılımlı destek beklenirken olası çatlak ses istenmiyor.