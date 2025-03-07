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CHP'de vekillere destekleyin baskısı

CHP'de vekillere destekleyin baskısı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:007/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

CHP’nin 23 Mart’ta yapacağı ön seçimin tek adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti içinde ‘kapsayıcı bir profil’ çizmesi için Genel Merkez bastırıyor.

İLK DURAK İZMİR

Ön seçim için turlarına başlayacak olan İmamoğlu’nun ilk durağı yarın (cumartesi) İzmir. İmamoğlu aynı gün Kayseri ve Adana’ya da gidecek. Kendisine yakın isimlerin yanı sıra Genel Başkan Özgür Özel’ci isimlerin desteğini program için arkasına alan İmamoğlu’nun turlarına eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı vekillerin soğuk yaklaştığı öğrenildi.

ÇATLAK SES İSTENMİYOR

Genel Merkez tarafından vekillerin programa destek vermesi için özel olarak arandığı bildirildi. Bu şekilde ‘İmamoğlu’nun kapsayıcı ve birleştirici aday profili’ çizilmesinin amaçlandığı vurgulandı. CHP Grubu’nda İmamoğlu’nun ön seçim adaylığına imza vermeyen 17 milletvekili bulunuyor. Bu hamleyle, partideki farklı görüşlerin de bir arada yer alması ve İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının güçlenmesi planlanıyor. Milletvekillerinden, özellikle partinin önde gelen isimlerinden katılımlı destek beklenirken olası çatlak ses istenmiyor.



#CHP
#Siyaset
#Ekrem İmamoğlu

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