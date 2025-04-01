CHP’de yeni yönetim pazarlıkları

Son siyasi gelişmelerin CHP’de yarattığı anafor, partide zemini kayganlaştırarak yeni yönetim arayışlarına sebep oldu. İmamoğlu tutukluyken Genel Başkan Özel’in olağanüstü kongre kararı alması eski dostları birbirine düşürdü. Fırsattan istifade eden eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile cezaevinde 2 kez görüşüp aday olmak için zemin yokladı. Gruplar arasında açık ve gizli pazarlıklar hız kazanmışken, parti genelinde her kafadan bir sesin çıktığı kakofoni hakim.





KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

CHP’deki son gelişme eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Marmara Cezaevi’nde 2 kez ziyaret etmesi oldu. 6 Nisan’da yapılması kararlaştırılan olağanüstü kurultayda aday olmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’yla anlaşma zemini oluşturduğu, bir sonraki ziyarette anlaşma sağlanması halinde adaylığın açıklanacağı öğrenildi. Görüşmeden yansıyan bilgilere göre Özgür Özel’in olağanüstü kurultay kararı İmamoğlu’nu da rahatsız etti. Olağanüstü kurultay kararının ‘yangından mal kaçırırcasına’ alındığını belirten İmamoğlu’nun, kendisi mağdurken, kendi şöhretini, kendi kamuoyu gündemini gölgeleyen kurultay kararından rahatsız olduğu iddia edildi.





TASFİYE KORKUSU

Benzer bir açıklama ile Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, “Nereden çıktı bu kurultay” diyerek, gelişmelerden rahatsız olduğunu ortaya koydu. İmamoğlu’nun bu kararla kendisine yakın olan arkadaşlarının tasfiye edileceği, parti yönetimlerinden uzaklaştırılacağı endişesinden dolayı Kılıçdaroğlu ile bir müzakere zemini oluşturduğu kaydedildi. Cezaevi ziyareti sonrası Bülent Kuşoğlu, Alaatin Yüksel ve eski Milletvekili Berhan Şimşek’inde aralarında bulunduğu bir grupla yan yana gelen Kılıçdaroğlu’nun, 500 ve daha üzeri delegenin kendisini aday olarak istemesi halinde 6 Nisan’daki kurultaya aday olarak gireceğini söylediği öğrenildi.





Cezaevinden tehdit etti

Yolsuzluktan tutuklanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, yattığı Silivri Cezaevi’nden iş dünyasını ve basın yayın kuruluşlarını tehdit etti. Sosyal medya aracılığıyla mesajlar gönderen İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerli ve milli firmaları hedef alan boykot çağrısına destek verdiğini ifade etti. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bu boykot, medya ve iş dünyamızı prangalarından kurtarıp özgürleştirmeye dönüktür. Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve boykotun sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar. Tüm vatandaşlarımızdan güçlü bir tepki bekliyorum…”



