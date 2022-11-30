CHP'li Engin Altay'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduğunu açıklayan İYİ Parti'li Ağıralioğlu'na gönderme: Masaya inancını kaybetmiş

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduklarını açıklamasının ardından İYİ Parti ve CHP arasında başlayan tartışma devam ediyor.

AKŞENER'E 'KULAĞINI ÇEK' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulunarak "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. " ifadelerini kullanan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün akşam Halk TV yayınına katıldı.

AĞIRALİOĞLU'NA GÖNDERME: MASAYA İNANCINI KAYBETMİŞ

Burada isim vermeden Ağıralioğlu ile yaşadığı polemiğe değinen Altay, "Altılı masa kimi aday çıkarırsa kazanır mı?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Ben öyle derim. Ben mesela şunu demem, şundan olmaz, halk bunun solunu sağını sevmiyor demem. Masaya inancı kaybetmektir o."

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