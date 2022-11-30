Gündem CHPli Engin Altaydan Kılıçdaroğlunun adaylığından endişe duyduğunu açıklayan İYİ Partili Ağıralioğluna gönderme Masaya inancını kaybetmiş
POLİTİKA

CHP'li Engin Altay'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduğunu açıklayan İYİ Parti'li Ağıralioğlu'na gönderme: Masaya inancını kaybetmiş

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduğunu açıklaması üzerine Akşener'e şikayet eden ve 'Kulağı çekilmeli' çağrısı yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında isim vermeden bir kez daha Ağıralioğlu'nu eleştirdi. Altay, "Altılı masa kimi aday çıkarırsa kazanır mı?" sorusuna, "Ben öyle derim. Ben şundan olmaz, halk bunun solunu sağını sevmiyor demem. Masaya inancı kaybetmektir o." şeklinde cevap verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Engin Altaydan Kılıçdaroğlunun adaylığından endişe duyduğunu açıklayan İYİ Partili Ağıralioğluna gönderme: Masaya inancını kaybetmiş
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduklarını açıklamasının ardından İYİ Parti ve CHP arasında başlayan tartışma devam ediyor.

AKŞENER'E 'KULAĞINI ÇEK' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulunarak "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. " ifadelerini kullanan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün akşam Halk TV yayınına katıldı.

AĞIRALİOĞLU'NA GÖNDERME: MASAYA İNANCINI KAYBETMİŞ

Burada isim vermeden Ağıralioğlu ile yaşadığı polemiğe değinen Altay, "Altılı masa kimi aday çıkarırsa kazanır mı?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Ben öyle derim. Ben mesela şunu demem, şundan olmaz, halk bunun solunu sağını sevmiyor demem. Masaya inancı kaybetmektir o."

CHP'li Engin Altay'dan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki: Kulağı çekilmeli
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