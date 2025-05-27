CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinde 23 bin işçi greve gidiyor

"Belediyeden hiçbir zaman haksız bir talepte bulunmadık. Gelinen nokta ortada. Yarın geceden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan yaklaşık 23 bin kişi greve çıkacak ve çok enteresan bir durum var. Çok rahatlar, sanki burada değil Manisa'da, Denizli'de greve çıkıyoruz. Kamuoyunda sürekli bizi suçladıkları için bu durum bu saatten nasıl ifade edecekler bizde merakla bekleyen tarafız."