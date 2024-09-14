CHP’ye iki rotalı program

CHP'nin, yeni parti programı en geç 2025'te Büyük Kurultay'ın onayına sunulacak. Program hem Özel'in partiyi sola döndürme hem de 2028 hesapları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhafazakar seçmene yönelme stratejisini de içerecek. Bu çerçevede, parti programında sosyal politikalarda sosyal demokrat ilkeler korunacak. Ulusal güvenlik, dış politika, göç ve uyum başlıkları ise açmazlara yer vermeyecek şekilde, sağ seçmene uygun bir dille yeniden düzenlenecek.