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CHP’ye iki rotalı program

Mehmet Güney
04:00 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:07 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP'nin, yeni parti programı en geç 2025'te Büyük Kurultay'ın onayına sunulacak. Program hem Özel'in partiyi sola döndürme hem de 2028 hesapları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhafazakar seçmene yönelme stratejisini de içerecek. Bu çerçevede, parti programında sosyal politikalarda sosyal demokrat ilkeler korunacak. Ulusal güvenlik, dış politika, göç ve uyum başlıkları ise açmazlara yer vermeyecek şekilde, sağ seçmene uygun bir dille yeniden düzenlenecek.



#Siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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