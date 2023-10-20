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CHP’ye kasım mesajı verecek

Mehmet Güney
04:00 . 20/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meral Akşener.

Meral Akşener.

İYİ Parti’de, 6'ncı yıl dönümü nedeniyle hafta sonu Ankara Atatürk Spor Salonu’nda bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte ‘Hür ve Müstakil Siyaset’ başlıklı bir konuşma yapacak olan Genel Başkan Meral Akşener, partisinin bundan sonraki siyaset haritasının rotasını açıklayacak. Daha önce CHP ile yollarının ayrıldığına dair mesajlar veren Akşener, burada da CHP ile olan yol ayrımından geri dönüş olmayacağını vurgulayacak. Akşener, yerel seçimlerdeki adaylarını belirleme ve bu adayların ne şekilde açıklanacağına ilişkin bilgiler vererek Ankara ve İstanbul adaylarını açıklayacağı tarihi de duyuracak. Partinin, kasım sonuna kadar adaylarını büyük oranda açıklanması bekleniyor.



#siyaset
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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