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Gündem Çocuklar, aile ve yakınları ile 15 Haziran itibariyle görüşebilecek
POLİTİKA

Çocuklar, aile ve yakınları ile 15 Haziran itibariyle görüşebilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilk normalleşme adımlarını çocuk hizmetleri alanında attı. Öncelik, çocukların aile ve yakınları ile buluşturulmasına verildi. Normalleşme çalışmalarında koruma altındaki çocuklar, aile ve yakınları ile 15 Haziran itibariyle görüşebilecek.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk bakım kuruluşlarımızda ve çocuklara yönelik aile odaklı hizmetlere ilişkin normalleşme çalışmalarının yapılmasını kararlaştırdı. Buna göre 15 Haziran’dan itibaren Koruyucu Aile, Evlat Edinme ve SED başvurularına ilişkin sosyal inceleme süreçleri başlayacak. Aile odaklı hizmetlerden (Koruyucu aile, evlat edindirme, SED vb.) yararlandırılan çocuklar da aile yanında izlenecek.

15 Haziran’dan itibaren iller arası koruyucu aile ve çocuk eşleştirmeleri başlayacak. Yine bu tarihten itibaren çocukların il içi ve dışı tertip ve nakil durumları değerlendirilecek. Çocukların yakınlarına izinli gidebilmesi ve aileye dönüş çalışmaları başlatılacak.

Çocuklar 1 Temmuz’dan itibaren sosyalleşmeye başlayacak

1 Temmuz’dan itibaren de Koruyucu Aile Eğitim Programları başlayacak. Yine bu tarihten itibaren çocuklar sosyal, kültürel, sportif ve kamp etkinliklere katılabilecek. Çocuklar yakınları tarafından da 1 Temmuz’dan itibaren ziyaret edilebilecek.

Öte yandan çocukların ve personelin gün içindeki periyodik sağlık ve ateş kontrolü devam edecek. Hastalık belirtileri gösteren çocuk veya personel olması duruşumda izolasyon ve karantina uygulaması devam edecek. Pandemi nedeniyle oluşturulan acil müdahale ekipleri ile karantina/izole birimleri hizmet vermeyi sürdürürken, kronik rahatsızlığı bulunan çocuklara yönelik alınan özel tedbirler de devam edecek. Yine aynı şekilde yeni kabulü sağlanan çocukların sağlık kontrolleri yaptırılacak. Dışarıdan kuruluşa gelen; izinden dönen çocuklar yine 7 gün gözlem altında tutulduktan sonra odalarına dönebilecek. Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) ve ANKA Çocuk Destek Programı kapsamında yürütülen grup çalışmaları COVİD tedbirlerine riayet edilerek yapılacak.

Dezenfekte ve hijyen uygulaması devam edecek

Çocukların eğitim, sağlık vb. kuruluş dışı ihtiyaçlarının ilgili kurumlar tarafından belirlenen kurallara riayet edilerek karşılanacak.

LGS veya YKS sınavlarına girecek olan çocuklar psiko-sosyal açıdan desteklenecek ve sınav tedbirleri hakkında bilgilendirilecek.

Sağlık Bakanlığı COVİD-19 14 kuralı uygulanmaya devam ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilecek. Tesisler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve ortak kullanım alanlarının ve araçların periyodik temizliği yapılacak.

Pandemi ile ilgili düzenli olarak bilgilendirme yapılacak.

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