Çocuklar da Sumud için ayağa kalktı

Üsküdar Valide-i Cedid Camii önünde düzenlenen etkinlikte çocuklar, önce Gazze’de yaşanan soykırım hakkında bilgilendirildi, ardından pankart hazırlayıp dünya çocuklarını eyleme davet etti. Etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından katılan çocuklar, sloganlarla ve hazırladıkları pankartlarla mesajlarını iletti. Yavuz Yiğit, etkinliğin amacını “Bugünü değiştiremiyorsak, 30 yıl sonra değişecek bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Bu nesil, çocuklar aracılığıyla sosyal medya, sanat ve yöneticilik gibi mevkilerde zulme karşı sesini yükseltecek” sözleriyle açıkladı. Ayrıca Yetim Vakfı da Türkiye'nin 81 ilinde "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenledi.