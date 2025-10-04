İletişim Başkanı Duran: Sumud Filosu katılımcılarını selamlıyorum

"Küresel Sumud Filosunda yer alan vatandaşlarımızdan 36’sı diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte THY uçağımızla ülkemize ulaştı. Diğer vatandaşlarımız da kısa süre içinde ülkemizde olacak. Bu vesileyle küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum"