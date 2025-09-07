Yeni Şafak
Çorum'da gerçekleşen üç kazada 17 kişi yaralandı

21:587/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Çorum’da Merkez, Bozbağ köyü kavşağı ve Mecitözü ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam 17 kişi yaralandı.

Çorum'da meydana gelen üç trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Merkez İnönü Caddesi Galericiler Sitesi yakınında Mehmet G. idaresindeki 27 NG 315 plakalı kamyonet ile Selami A'nın kullandığı 19 KA 221 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Çorum-Ankara kara yolu Bozbağ köyü kavşağında Necati Ö'nün kullandığı 19 AT 162 plakalı kamyon ile Şevki A. idaresindeki 35 HA 910 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Mecitözü ilçesi Alören mevkisinde ise Osman A. idaresindeki 34 DJE 347 plakalı otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrildiği kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.


