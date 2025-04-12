Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Havalimanı Ek Binası Açılışını yaptı: Yolcu kapasitesi 82 milyon oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Havalimanı Ek Binası Açılışını yaptı: Yolcu kapasitesi 82 milyon oldu

Büşra Soyal
Büşra Soyal
18:0312/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni İç ve Dış Hat Terminal Binaları Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni İç ve Dış Hat Terminal Binaları Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her köşesinden 82 milyon misafire hoş geldiniz diyebilecek kapasiteye ulaştı. Bu projeyi kamu-özel işbirliği modeliyle devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Turizm başkentimizde, kültür ve ticaret diyarı Antalyamızda sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Antalyamızın değerini bir kat daha artıracak bu projede bakanlığımızdan, emeği geçen her işçisine kadar teşekkür ediyorum.

Kıymetli misafirler Akdeniz'in incisi Antalyamız her yıl yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlıyor. Şehrimize olan ilgi o kadar yüksek ki Antalya havalimanımız son iki yıldır 35 milyonluk kapasitesinin üstünde yolcuya hizmet veriyor. Bu sene 40 milyon kişiyi aşacağımız anlaşılıyor. Mevcut kapasitesinin %12 üzerinde hizmet veren Antalya havalimanımızın kapasitesini artırmak için adımlar attık.

2002 yılından bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımız 58'e çıkardık. İstanbul Havalimanımız 2024 80,1 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa'da birinci dünyada 7. sırada yer aldı. Havalimanı sayımızı 58'den 60'a çıkaracağız. Biz Türkiye için büyük hayaller kurmakla kalmıyor bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Daha sonra da bu hedefleri de tek tek hayata geçiriyoruz. Milletimizin teveccühüne mazhar olmak niyetinizdeyiz.

CHP'YE TEPKİ

Ülkesini başkasına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler bizim bu dik duruşumuz anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında kavgalarıyla baş başa bırakıyor her zaman olduğu gibi işimize bakıyoruz. Bugün olduğu gibi Antalya Diplomasi Forumu'nda olduğu gibi Türkiye'nin itibarını artırmaya bakıyoruz. Ülkemiz için çalışmaya Türkiye için üretmeye kararlıkla devam edeceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Yeni terminal binalarımızın yeni yapılarımızın şehrimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Antalya Havalimanı
#Canlı yayın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF SON DAKİKA AÇIKLAMALARI 12 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??