İsviçre basınından dikkat çeken analiz: 'Büyük Erdoğan'

İsviçre merkezli Die Weltwoche dergisi, "Büyük Erdoğan" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel dengeleri başarılı bir şekilde yönettiğine dikkat çekti. Makalede, Erdoğan'ın "Türkiye'nin en önemli yenileyicilerinden biri olarak tarihe adını yazdırabileceği" değerlendirmesinde bulunuldu.
"Ülkesinin en büyük yenileyicisi olarak tarihe geçebilir"
Makalede, 23 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Selim ve Mustafa Kemal Atatürk gibi isimlerle Türkiye'nin büyük tarihi liderleri listesinde yer alacağı vurgulandı.
Türkiye'nin stratejik konumu itibarıyla Asya pazarına açılan bir kanal olduğu belirtilen makalede, Erdoğan'ın "Türkiye, Avrupa'nın Doğu'ya, Doğu'nun da Avrupa'ya açılan kapısıdır. Avrupa'nın hafife almaması gereken bir bağlantı işlevine sahibiz." sözüne yer verildi.
Makalede, Türkiye'nin Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunmasında kilit bir rol oynadığına işaret edilerek, NATO üyesi olan Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en büyük orduya sahip olduğuna dikkat çekildi.
"Hafife alınabilecek bir ortak olmadığını gösterdi"
Rusya'nın da Türkiye ile ilişkilerini bozmamaya özen gösterdiği ifade edilen makalede, Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi arkadaş olduğuna işaret edildi.
"Erdoğan hiçbir tarafı ötekileştirmeme konusunda ustaca bir yeteneğe sahip"
"Erdoğan bunu mümkün kılacak altyapıyı inşa etti"
Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin şunlar kaydedildi:
Makalede, AK Parti iktidarı döneminde elde edilen ekonomik başarıların göz ardı edilemeyeceği belirtilerek, 2002'de iktidara geldiğinde kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın 3 bin 583 dolar olduğu, bunun bugün 16 bin 876 dolar ile 4 kattan fazla arttığı aktarıldı.
"Ona karşı bahse girmek akıllıca olmayacaktır"
Aynı dönemde AB'de kişi başına düşen milli gelirin sadece iki katına çıktığına dikkat çekilen makalede, "Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye, Hollanda'nın hemen arkasında ve İsviçre'nin önünde 7. büyük ekonomidir. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2025 için yüzde 3,1 gibi etkileyici bir ekonomik büyüme beklemektedir. Bu eğilim devam ederse Erdoğan'ın 2028'de yeniden seçilme umutları için iyiye işaret olacaktır. Başarıları göz önüne alındığında, ona karşı bahse girmek akıllıca olmayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.