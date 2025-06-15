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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı

19:1015/06/2025, Pazar
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeyi kullandı:

"Obamız, yuvamız, gözbebeğimiz Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum."


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