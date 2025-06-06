Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum.



Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/gd1Y6i49Iu