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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

09:426/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
DHA
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Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlar ile bayramlaştı
Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlar ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlar ile bayramlaştı

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere hafta içinde Muğla'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Okluk Millet Camii'nde kıldığı Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlar ile bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma sonrası vatandaşlar ile sohbet etti.


BAYRAM MESAJINDA GAZZE'Yİ UNUTMADI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı paylaştı. Erdoğan, paylaşımda "Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.





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