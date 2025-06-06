MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.





Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.





Bahçeli gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





''Bugünkü bayram, geçmiş dönemlerde yaşanan ve Türkiye'yi cehenneme sürükleyen bayramlardan çok farklıdır. Bütün siyasi partilerin yöneticileri böyle bir süreci kucaklamalı, topluma moral veren ifadeler kullanmalı ve karşılıklı çatışmaya, bir takım insanları sokağa davet etmeye gerek duymamalıdır.





Türkiye, böyle bir sürece girince kendilerinin inemediği sokağa gençleri davet etmeleri yanlıştır. Gençlik milletimizin göz bebeğidir. Gençlik üzerindeki oyunlara son verilmelidir. Tüm siyasi partilere özellikle CHP'li yönetici ve mensuplarına, Saraçhane'den çıkıp Ankara yolunda gitmelerini tavsiye ederim. Sokaklarda akla, Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı var.





Bayram sonrası, Türkiye'nin geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlanmasını istiyoruz. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. Artık tüm siyasi partiler, Türkiye partisi olmak zorundadır. Darbeler anayasası yok edilmelidir.''































