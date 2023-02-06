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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ''Geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 km olarak belirlenen depremde Kahmaranmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine yakın illerde küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda olduğu anlaşılıyor'' açıklamasında bulundu. Erdoğan, ''Şu ana kadar tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan vatandaşımız 2 bin 470'i bulmuştur'' ifadelerini kullandı.

13:04 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;


Geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 km olarak belirlenen depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine yakın illerde küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda olduğu anlaşılıyor.


Suriye'de de ciddi yıkımlar olduğu anlaşılmıştır. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanı sıra onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir.


TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmalarında eğitime sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Hali hazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte. Yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürüyor.


Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölgedeki gerek Ankara'daki arkadaşlarımızla iletişime geçerek takibe aldık. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlere giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Ülkemizin 4 bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri sevk edildi sevk ediliyor. Gönderilen yardım ve arama kurtarma ekiplerine vatandaşlarımızda yardımcı oluyor.


DEPREMDE 912 CAN KAYBI


Şu ana kadar tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan vatandaşımız 2 bin 470'i bulmuştur.


Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Böyle dönemlerde ulaşım ve iletişimin sağlıklı yönetilmesi önem taşıyor.

Ayrıntılar geliyor...


Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplamda 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını ve bin 710 binanın yıkıldığını açıkladı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Kahramanmaraş
#AFAD
15 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti
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