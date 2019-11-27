Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Fayez Al Sarrajı kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan - Fayez Al Sarraj
Recep Tayyip Erdoğan - Fayez Al Sarraj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.

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