Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı: Çıktığımız her kürsüde hakkı savunduk

Serhat İbrahimoğlu - TVNET Genel Müdür Yardımcısı





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenen 78’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi’nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. BM’deki konuşmasından, Türkiye’de Irkçı provokasyonlara, Elon Musk ile yaptığı görüşmeden Karabağ’a kadar bir dizi konuda mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:





MİSAFİRLERİMİZİ SALDIRANLAR GEREKLİ CEZAYI ALACAKLAR

“Dünyanın mücadele ettiği büyük problemlerin arasında maalesef ırkçılık ve İslam düşmanlığı da var. Üzülerek görüyoruz ki kendini medeniyetin beşiği diye pazarlayan Avrupa ülkelerinde hızla yayılan ırkçılık virüsü küresel bir salgına dönüşmüş durumda. Bundan ülkemiz de etkilenmektedir. Batı’da yabancı düşmanlığını yaymak isteyen çevreler, bazı yerlerde başarılı olmuş durumda. Ülkemizde de onların temsilcileri bulunuyor. Ancak bu mayanın Türkiye’de tutmayacağını bilmeleri gerekir. Ne kadar düşmanlık tohumu ekerlerse eksinler, hangi fitneleri üretirlerse üretsinler Türk insanının yüce gönüllülüğünde kaybolup gideceklerdir. Türkiye bir hukuk devletidir ve misafirlerimize yönelik şiddet içeren alçakça saldırıların failleri gerekli cezaları hukuk önünde alacaklardır. Güvenlik güçlerimiz bu tip provokasyonlara tedbirlerini artırmaktadır. Marjinal grupların körüklediği münferit olayların toplumun tümü tarafından gerçekleştiriliyor ve destekleniyor algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu toplumu tanıyan herkes bilir ki böylesi olaylar Türkiye’de taban bulamamıştır, bulamayacaktır. Provokatörlerin bilmeleri gerekir ki er ya da geç yaptıklarının hesabını vereceklerdir.”





KARABAĞ’DAKİ OLAYLAR PAŞİNYAN’LA İLGİLİ DEĞİL

(Karabağ operayonu) “Bu son olay (Ermenistan Başbakanı) Paşinyan’la, Ermenistan Devletiyle de alakalı değildir. Bu bir yerde Karabağ’daki çapulcu Ermeni takımıyla alakalı bir konudur. Uyarılar yapıldı ama bütün bu uyarılara rağmen bunlar kendilerine çekidüzen vermediler, Azerbaycan da adımını attı. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler görüşmelerini yaptı ve bugün ben de İlham (Aliyev) gardaşımla görüşmelerimi yaptım. ‘İşi şu anda bitirdik. Bir sıkıntı yok’ dedi ve noktayı koyduk.”





ELON MUSK, İZMİR TEKNOFEST’E GELECEK

“(Elon) Musk ile gerek Tesla’nın Türkiye’de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Arkadaşlarımızla bir çalışma inşallah yapacaklar. Ben kendisini İzmir Teknofest’e davet ettim. İzmir Teknofest’e de büyük ihtimalle gelecek. Yanında genel müdürü de vardı ona da talimatı verdi ve özellikle de Efes’e vurgu yaptı. ‘Ben İzmir’in methini duydum ve İzmir Teknofest’e katılmaya çalışacağım.’ dedi. Arkadaşlarımız da kendileriyle irtibat halinde olacaklar. İnşallah İzmir’e gelirse gençlerimizi çok çok cezbeden bir İzmir Teknofest’i olur. Türkiye’nin İHA ve SİHA’larını takip ettiğini ve başarılı bulduğunu anlattı. Biz kendisine dört kitap hediye ettik.”





EMEKLİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME FAZLA UZAMAZ

(Emekliler ile ilgili düzenleme) “Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, ‘Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?’ kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024’e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz. Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz.”





Mülakat bazı meslek gruplarında olabilir

Kamuda mülakatın kaldırılması yönündeki beklentilerin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülakatların çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabileceğini söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: “Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması çok mühim. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz.”





Sapkın akımlara müsaade etmeyiz

BM Genel Kurulu’nda yaptığı ‘aile’ vurgusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda dünyada aile kurumu büyük önem arz ediyor” dedi. BM Genel Kurulu’na girerken bazı alanlarda LGBT renklerinin olduğunu ve bunun rahatsız edici olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:





AİLEYİ KORUMAK TÜRKİYE’Yİ KORUMAKTIR

“Burayla ne yapılmak istendiği önem arz ediyor. Ben şahsen Genel Sekreterle fırsat bulup bunu konuşmak isterdim. Aile tanımında yer alan ‘toplumların yapı taşı’ ifadesi boş bir söylem değildir. Toplumları en güçlü kılan da çürüten de aile yapısıdır. İlgili toplumu çökertmek için sapkın akımlar eliyle aile yapısı zayıflatılmaya çalışılıyor. Ülkemizde bu sapkın akımların aile yapımızı, gençlerimizi hedef alan girişimlerine asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz.Aile yapısını hedef alan küresel planların farkındayız. Onları bozmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Aileyi korumak, Türkiye’yi korumaktır, vatanı korumaktır. Bu sorunla ülkemizde en etkin biçimde mücadele edeceğiz.”



