Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze zirvesi için yarın Mısır'a gidiyor

Semih Bozkuş
20:2312/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılacak.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze zirvesine katılmak üzere yarın Mısır'a gideceğini açıkladı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede bir hitapta bulunmasının ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesinin planlandığı da belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak düzenlenecek “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılacağını duyurdu.

Duran’ın X hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine 13 Ekim 2025’te Şarm El-Şeyh’i ziyaret edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede bir hitapta bulunmasının ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesinin planlandığı kaydedildi.



