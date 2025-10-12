Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze zirvesi için yarın Mısır'a gidiyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze zirvesine katılmak üzere yarın Mısır'a gideceğini açıkladı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede bir hitapta bulunmasının ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesinin planlandığı da belirtti.
Duran’ın X hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine 13 Ekim 2025’te Şarm El-Şeyh’i ziyaret edeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede bir hitapta bulunmasının ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesinin planlandığı kaydedildi.