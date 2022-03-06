Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı kurucularından Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı

Tansu Çiller: 28 Şubat’ta ailemle tehdit edildim

28 Şubat döneminde Başbakan Yardımcısı olan Tansu Çiller yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. Çiller: 'Darbe projesinin hedefi Refah Partisi'ydi. DYP de fiili hedef oldu. Hükümetten ayrılmam için tehdit aldım. 'Ailenizden şu gider, bu gider' dediler. 'Ne yapacaksanız bana yapın' dedim.' ifadelerini kullandı.

