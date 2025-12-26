Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Hastanemiz ilçemize hayırlı olsun. Hastanemizde nükleer tıp gibi kritik hizmetlerin sunulacağı onkoloji merkezi mevcuttur. Burada görev yapacak doktorlarımıza, personelimize Cenabı Allah'tan başarı niyaz ediyorum. Ülkeye hizmetin devleti, özeli olmaz. Her türlü çaba takdire şayandır. Sermayeyi renklerine göre tasnif etmeyen, yatırımda yerli yabancı ayrımına gitmeyen her projeyi destekleyen bir iktidar olarak bu yatırımları çok kıymetli buluyoruz.

Özel sektör okul yapar, hastane yapar, kamu ile işbirliğiyle köprü yapar, hastane yapar. Biz 23 yıl boyunca attığımız her adımda hayata geçirdiğimiz her hedefte özel sektörle çok sık muhatap olduk. Asıl kamuculuk düşmanlık yapmak değil gerektiğinde özel sektörle ele ele verip halkın gücenliğini sağlayıp huzurla hale getirmektir. 2002 öncesi gibi sağlık hizmeti almak çileye dönüşmüşse sosyal devletten söz edilemez.

İnsanı merkeze alan siyasetimizin en güzel örnekelrinden biri sağlığı temel insan hakkı olarak gördük. Bugün Türkiye, 1539 sağlık kuruluşu 270 binin üzerinde yata kakpasitesi ile vatandaşına kesintisiz hizmet sunan bir ülkedir.

Hastane yapmakla yetinmedik son 5 yılda 3'ü şehir hastanesi olmak üzere 7 büyük hastane ile İstanbul'un yükünü hafiflettik. Sağlıkta kilit nokta personeldir. İstanbul'da toplam hekim sayısını yüzde 134, ebe hemişre oarnını yüzde 134 artırdık. Toplam 1 milyon 470 bin sağlık çalışanımız milletimize hizmet veriyor. Yıllık muayne sayısı 1 milyrın üzerine çıkardı.