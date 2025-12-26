Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

14:1326/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Hastanemiz ilçemize hayırlı olsun. Hastanemizde nükleer tıp gibi kritik hizmetlerin sunulacağı onkoloji merkezi mevcuttur. Burada görev yapacak doktorlarımıza, personelimize Cenabı Allah'tan başarı niyaz ediyorum. Ülkeye hizmetin devleti, özeli olmaz. Her türlü çaba takdire şayandır. Sermayeyi renklerine göre tasnif etmeyen, yatırımda yerli yabancı ayrımına gitmeyen her projeyi destekleyen bir iktidar olarak bu yatırımları çok kıymetli buluyoruz.

Özel sektör okul yapar, hastane yapar, kamu ile işbirliğiyle köprü yapar, hastane yapar. Biz 23 yıl boyunca attığımız her adımda hayata geçirdiğimiz her hedefte özel sektörle çok sık muhatap olduk. Asıl kamuculuk düşmanlık yapmak değil gerektiğinde özel sektörle ele ele verip halkın gücenliğini sağlayıp huzurla hale getirmektir. 2002 öncesi gibi sağlık hizmeti almak çileye dönüşmüşse sosyal devletten söz edilemez.

İnsanı merkeze alan siyasetimizin en güzel örnekelrinden biri sağlığı temel insan hakkı olarak gördük. Bugün Türkiye, 1539 sağlık kuruluşu 270 binin üzerinde yata kakpasitesi ile vatandaşına kesintisiz hizmet sunan bir ülkedir.

Hastane yapmakla yetinmedik son 5 yılda 3'ü şehir hastanesi olmak üzere 7 büyük hastane ile İstanbul'un yükünü hafiflettik. Sağlıkta kilit nokta personeldir. İstanbul'da toplam hekim sayısını yüzde 134, ebe hemişre oarnını yüzde 134 artırdık. Toplam 1 milyon 470 bin sağlık çalışanımız milletimize hizmet veriyor. Yıllık muayne sayısı 1 milyrın üzerine çıkardı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Çekmeköy
#açılış töreni
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS sınavı ne zaman? 2026 lisans önlisans ortaöğretim KPSS başvuru tarihi